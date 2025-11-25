“Aspettando la Cometa”, il tradizionale Concerto di Natale a Masnago

La Comunità Pastorale Maria Madre Immacolata inaugura il periodo dell’Avvento con “Aspettando la Cometa”, il tradizionale Concerto di Natale che quest’anno si terrà mercoledì 6 dicembre, alle 21, nella chiesa di Masnago, in via Bolchini 2.

Protagonista della serata sarà il Coro Santa Maria del Monte, che proporrà una selezione di dodici brani provenienti dalle tradizioni popolari di diversi Paesi e da repertori di varie epoche. Un percorso musicale che, nelle intenzioni degli organizzatori, intende accompagnare il pubblico in un clima di raccoglimento e festa, sottolineando i sentimenti di gioia e speranza propri del Natale.

L’iniziativa, a ingresso libero, fa parte degli appuntamenti legati alla festa della Comunità Pastorale e gode del patrocinio del Comune di Varese.

L’invito rivolto ai cittadini è quello di partecipare numerosi per vivere un momento di condivisione e spiritualità attraverso la musica corale.