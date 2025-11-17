Con Green Olimpo Cinemakids apre al teatro per bambini

Non un film ma un vero e proprio spettacolo teatrale è protagonista del prossimo appuntamento di CinemaKids, la rassegna di cinema per bambini e famiglie promossa da Filmstudio 90 e ospitata dal Cinema teatro Nuovo di viale dei Mille a Varese.

Domenica 23 novembre alle ore 15 il grande schermo sarà solo lo sfondo per Green Olimpo, lo spettacolo della compagnia NoveTeatro di Reggio Emilia.

Protagonisti di questo spettacolo originale, educativo e positivo, sono Zeus ed Ermes, due potentissime divinità dell’antica Grecia, interpretate da Matteo Baschieri e Paolo Zaccaria. Sì perché anche gli antichi Dei si occupano delle sfide ambientali del presente, guardando al futuro consapevoli del potere di ciascuno di incidere sulla realtà.

Lo spettacoloinizierà alle ore 15.

Età consigliata: dai 5 anni in su.

Biglietto unico a 5 euro.

Per maggiori informazioni www.filmstudio90.it oppure 0332 830063.

Durante la rassegna CinemaKids è possibile organizzare feste di compleanno al cinema: invitando almeno 10 amici si paga per loro 4 euro e chi organizza entra gratis.

In questo caso la prenotazione obbligatoria scrivendo a: filmstudio90@filmstudio90.it.