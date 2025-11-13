«Estendiamo il bilancio partecipativo di Malnate dalla fascia dei bambini a tutta la popolazione cittadina».

È la proposta avanzata da un gruppo di cittadini e portata avanti da Giovanni Gulino, referente di Attac Italia Malnate.

Il progetto “Decidiamo insieme” lanciato il 6 ottobre 2025 dall’Amministrazione comunale di Malnate, guidata dalla Sindaca Nadia Cannito, rappresenta una novità importante per la comunità: un bilancio partecipativo dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni. Con un investimento di 10mila euro, questa iniziativa coinvolge i più giovani in un processo di progettazione e decisione che mira a rendere la città più bella, sicura e accogliente, dando loro voce nelle scelte che li riguardano direttamente. Si tratta di un progetto educativo e civico che offre ai bambini l’opportunità di diventare cittadini consapevoli, un passo fondamentale per costruire una comunità più attiva e solidale.

«Come cittadini adulti troviamo questa iniziativa innovativa e lungimirante. Vogliamo fare i complimenti al Sindaco, alla sua Amministrazione e, soprattutto, ai bambini che parteciperanno: auguriamo a tutti buon lavoro e grandi risultati! Proponiamo anche di organizzare incontri pubblici per informare l’intera cittadinanza sugli sviluppi del progetto “Decidiamo insieme”. Perché educare i bambini è importante, ma è altrettanto importante coinvolgere gli adulti nella costruzione di una comunità più partecipata e solidale».

«Come cittadini, ci piacerebbe che anche noi adulti potessimo avere un nostro bilancio partecipativo: un percorso simile a quello dei bambini, per imparare — o forse riscoprire — il valore della partecipazione attiva, del dialogo e del lavoro comune per il bene della città. Anche noi viviamo Malnate ogni giorno. Anche noi vediamo ciò che non funziona. E anche noi sappiamo proporre idee semplici, concrete e spesso sorprendenti. Chiediamo di essere ascoltati e considerati con serietà, nel pieno rispetto delle regole istituzionali previste dal Titolo IV – “Istituti di partecipazione” dello Statuto Comunale, al fine di poter esercitare concretamente il diritto di “decidere insieme” sulle scelte che riguardano la nostra comunità.

«Ci auguriamo che, entro la fine del 2025, l’Amministrazione possa avviare anche per noi adulti un progetto di bilancio partecipativo da realizzare nel 2026, con uno stanziamento minimo di 100mila euro. Sarebbe un segnale forte, un passo verso una Malnate più consapevole, inclusiva e partecipata — una città in cui grandi e piccoli imparano a costruire insieme il proprio futuro».