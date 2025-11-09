Eurotek Laica UYBA, ko pesante a Villafranca: Monviso passa 3-1 e allunga in classifica

Deve rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria la Eurotek Laica UYBA, sconfitta 3-1 sul difficile campo del Pala Bus Company di Villafranca Piemonte dalla Wash4green Monviso Volley (27-25, 25-16, 19-25, 25-14), nella gara valida per l’8ª giornata di Serie A1.

Uno scontro diretto pesante in chiave salvezza, che le farfalle avevano preparato come partita-chiave per rilanciarsi dopo il passo falso interno con Macerata e una serie di risultati alterni nelle prime giornate. Invece a festeggiare è Monviso, che sfrutta al meglio il fattore campo, porta a casa tre punti pieni e stacca in classifica proprio le bustocche, lasciando la UYBA ancora impantanata nelle zone basse.

Il rammarico più grande in casa UYBA è legato al primo set, gestito a lungo con autorità. Coach Barbolini conferma il consueto 6+1 e la squadra parte con l’atteggiamento giusto: aggressiva al servizio, ordinata in ricezione, con Seki brava a distribuire il gioco e ad innescare soprattutto Parra ed Eckl. Le farfalle conducono, trovano ritmo e si spingono fino al 18-22, dando la sensazione di avere in mano il parziale.

Nel momento decisivo, però, la gara cambia inerzia. Un turno di servizio pesantissimo di Davyskiba e gli attacchi di D’Odorico ricuciono lo strappo fino al 22 pari, mandando in crisi le certezze bustocche. Ai vantaggi, dopo un paio di chance sprecate, è un errore di Obossa a chiudere i conti: 27-25 Monviso e sorpasso psicologico che si rivelerà determinante.

L’impatto del primo set perso si vede subito nella seconda frazione: la UYBA si disunisce, mentre Monviso alza ulteriormente i giri. Malual e D’Odorico colpiscono da ogni zona, il servizio piemontese mette costantemente in difficoltà la ricezione biancorossa e il punteggio si spacca rapidamente. Sul 11-5 Barbolini prova a cambiare volto alla squadra inserendo Torcolacci per Eckl, ma due ace di Davyskiba ampliano ancora il divario.

Nella metà campo UYBA entra anche Battista per Gennari nel tentativo di dare più sostanza alla seconda linea, ma le padrone di casa amministrano senza patemi fino al 25-16, dominando il set sia a muro sia in difesa.

Nel terzo parziale arriva la miglior risposta bustocca di serata. Barbolini conferma Torcolacci e Battista, poi sull’11-10 ripropone Eckl per Van Avermaet. Le farfalle ritrovano ordine e convinzione, alzano il livello in seconda linea e sfruttano bene il turno in battuta di Torcolacci: con Parra e Battista sugli scudi, la UYBA allunga fino all’11-15 e questa volta non trema. Il nuovo assetto funziona, l’attacco torna a girare e Busto riapre il match con un convincente 19-25.

Parra chiude la gara da top scorer biancorossa con 16 punti, confermandosi principale riferimento offensivo nella metà campo UYBA.

La speranza di allungare la sfida al tie-break però dura pochissimo. Nel quarto set l’inerzia torna tutta dalla parte di Monviso, che aggredisce fin dai 9 metri e fa malissimo a muro. Il parziale si mette subito in salita per la UYBA, costretta a rincorrere sul 10-3 in un palazzetto caldo e trascinato dall’entusiasmo.

Barbolini prova a cambiare ancora, inserendo anche Diouf per Obossa sul 15-9, ma le piemontesi non si voltano più indietro e chiudono 25-14. Protagonista assoluta Malual, eletta MVP con 20 punti, ben spalleggiata da una Davyskiba in serata di grazia (19 punti complessivi, 5 ace) e da D’Odorico, rientrata a pieno regime insieme al libero Moro dopo l’assenza nell’ultima uscita: tasselli che hanno dato ulteriore solidità alla struttura del Monviso.

Uno dei dati che condanna la UYBA è quello a muro: solo 1 punto per le farfalle contro i 9 delle padrone di casa, fotografia di una serata in cui le piemontesi hanno saputo leggere meglio il gioco e contenere le bocche da fuoco bustocche.

Al di là della sconfitta e del peso della classifica – con la UYBA che resta invischiata nella lotta salvezza dopo un inizio di stagione complicato – qualcosa da salvare c’è. In diversi momenti, soprattutto nel primo e nel terzo set, la squadra ha mostrato trame di gioco interessanti, buona capacità di gestire le transizioni e la personalità per mettere in difficoltà una rivale diretta che in casa si sta dimostrando sempre più solida.

A fine gara, Valeria Battista riassume così il rammarico bustocco: “Ci servivano punti ed è stato un peccato aver lasciato andare così la partita, soprattutto il finale di primo set, dove eravamo in una situazione vantaggiosa, ma siamo state frettolose: senza togliere merito a Monviso, credo che siano stati tanti i nostri demeriti. Abbiamo provato a riaprirla con grinta, ma abbiamo poi difeso molto poco, mentre Monviso ha mostrato un muro-difesa molto efficace, meritando la vittoria”.

Prossimo appuntamento mercoledì 12 novembre alla e-work Arena contro la Honda Cuneo Granda Volley.

Il tabellino

Wash4green Monviso Volley – Eurotek Laica UYBA 3-1 (27-25, 25-16, 19-25, 25-14)

Wash4green Monviso Volley: Bridi, Dodson 8, Malual 20, Siftar ne, D’Odorico 12, Sylves 9, Bussoli, Battistoni 1, Moro (L), Harbin 1, Scialanca ne, Akrari, Davyskiba 19, Reknere ne. All. Marchiaro, 2° Naddeo.

Eurotek Laica UYBA: Battista 7, Pelloni (L), Gennari 1, Metwally ne, Seki 1, Van Avermaet 3, Schmit ne, Diouf, Parlangeli ne, Obossa 12, Eckl 7, Torcolacci 6, Parra 16, Rigamonti ne. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Arbitri: Brunelli – Vagni

Note. Monviso: ace 7, errori 18, muri 9. UYBA: ace 3, errori 17, muri 1. Durata set: 28, 21, 24, 22. Spettatori: 935