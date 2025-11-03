Glocal DOC, i film gratuiti di lunedì: dalle truffe emotive al Palio di Siena e al cardinal Zuppi

Dal 2 al 6 novembre 2025 torna a Varese il Festival del documentario Glocal DOC, giunto alla sua terza edizione.

Cinque giorni di cinema del reale tra MIV – Multisala Impero e Cinema Nuovo, con ingresso gratuito e prenotazione consigliata. In programma 12 film in concorso, 3 eventi speciali e la proiezione dedicata al Premio Agostini, con 9 corti finalisti da tutta Italia. Le prenotazioni sono aperte per tutti gli appuntamenti: ecco il programma completo e di seguito tutti i link di prenotazione.

Tutti gli appuntamenti di LUNEDÌ e dei prossimi giorni

Lunedì 3 novembre – ore 10.00 – Cinema MIV, Varese

Ogni pensiero vola – regia di Alice Ambrogi

La salute mentale dei giovani raccontata attraverso sei storie di fragilità e rinascita.

Lunedì 3 novembre – ore 17.00 – Cinema MIV, Varese

Cara a su’entu – Con il vento in faccia – regia di Andrea Deidda

Dalla Sardegna a Siena, il sogno dei giovani fantini che inseguono il mito del Palio.

Lunedì 3 novembre – ore 18.30 – Cinema MIV, Varese

Anime violate – regia di Matteo Balsamo

Un intenso racconto sulle truffe emotive e la capacità di rinascere dopo la manipolazione.

Il regista Matteo Balsamo sarà presente alla proiezione.

Lunedì 3 novembre – ore 21.00 – Cinema MIV, Varese

Chiamami Don Matteo – regia di Emilio Marrese

Il ritratto del cardinale Matteo Zuppi, tra fede, umanità e apertura al dialogo.

Il regista Emilio Marrese sarà presente alla proiezione, intervistato dalla giornalista di VareseNews Stefania Radman.

Martedì 4 novembre – ore 10.00 – Cinema MIV, Varese

Chiamami Don Matteo – regia di Emilio Marrese

Il ritratto del cardinale Matteo Zuppi, tra fede, umanità e apertura al dialogo.

Il regista Emilio Marrese sarà presente alla proiezione.

Martedì 4 novembre – ore 17.00 – Cinema MIV, Varese

Pizza Fritta – regia di Domingo De Luis

Una Napoli autentica e popolare raccontata attraverso le voci e le ricette del Rione Sanità.

Martedì 4 novembre – ore 18.30 – Cinema Nuovo, Varese

Romagna mia – Storie di alluvioni – regia di Pier Damiano Benghi e Paolo Melandri

La Romagna ferita e resiliente raccontata dopo le alluvioni del 2023 e 2024.

Il regista Paolo Melandri sarà presente alla proiezione.

Martedì 4 novembre – ore 21.00 – Cinema MIV, Varese

L’ultimo Cabaret – regia di Eugenio Rigacci

Il fenomeno Cabaret dalle origini Parigine ai tempi nostri direttamente dal racconto dei suoi protagonisti

Il regista Eugenio Rigacci, il comico Leonardo Manera , e gli autori e produttori saranno presenti alla proiezione.

Mercoledì 5 novembre – ore 10.00 – Cinema MIV, Varese

La Compagnia – regia di Daniela Alleruzzo

Il potere dell’arte come strumento di inclusione e lavoro per giovani con disabilità.

La regista Daniela Alleruzzo e alcuni protagonisti saranno presenti alla proiezione.

Mercoledì 5 novembre – ore 16.30 – Cinema MIV, Varese

Il canto del respiro – regia di Simona Canonica

Tre culture, un unico suono: un viaggio nelle origini del soffio vitale e della musica.

Mercoledì 5 novembre – ore 18.30 – Cinema MIV, Varese

Sniper Alley – To My Brother – regia di Cristiana Lucia Grilli e Francesco Toscani

Memoria e resilienza nell’assedio di Sarajevo, attraverso la storia di due fratelli divisi dalla guerra.

I registi Cristiana Lucia Grilli e Francesco Toscani saranno presenti alla proiezione.

Mercoledì 5 novembre – ore 21.00 – Cinema MIV, Varese

Renzo Chiesa / Chiesa Renzo – regia di Paolo Boriani

Un ritratto poetico del fotografo Renzo Chiesa e del tempo perduto della pellicola.

Il regista Paolo Boriani e il fotografo Renzo Chiesa saranno presenti alla proiezione.

Giovedì 6 novembre – ore 10.00 – Cinema MIV, Varese

Nyumba – regia di Francesco Del Grosso

Cinque migranti, il Mediterraneo e la ricerca di un nuovo inizio: un racconto umano e universale.

Il regista Francesco Del Grosso sarà presente alla proiezione.

Giovedì 6 novembre – ore 10.00 – Cinema MIV, Varese

APPUNTAMENTO CON LUCA LUCINI

All’incontro

IL NUOVO REGISTA INDIPENDENTE

Giovedì 6 novembre – ore 18.00 – Cinema MIV, Varese

Premio Agostini – Piccoli grandi documentari.

I nove corti finalisti del Premio Agostini 2025 arrivano da tutta Italia:

Figli d’Icaro – regia di Vito Mistretta

Moving Mountains – regia di Andrea Costa

Rogo – regia di Michele Vicenti

Qui dove il mare luccica – regia di Giuseppe A. Modica

Free Words: A Poet from Gaza – regia di Abdullah Harun Ilhan

FAST – regia di Stefano Cosimini, ISI Barga Classe 3C LES

Vamos! La vera storia di un sogno – regia di Daniela Riccardi

Il custode del sole. Alla scoperta dell’ape nera siciliana – regia di Lorenzo Mercurio

Costruttori di Babele – regia di Eleonora Marino

Giovedì 6 novembre – ore 21.00 – Cinema Nuovo, Varese

Dal cuore dei territori a Gaza una richiesta di Pace + Premiazione Glocal DOC

Una serata di chiusura che unisce storie locali e internazionali. In programma anche Free Words: A Poet from Gaza di Abdullah Harun Ilhan e la proclamazione dei vincitori.

Il regista Abdullah Harun Ilhan sarà presente alla proiezione.

Cos’è Glocal DOC

Glocal DOC è organizzato da Varese Web, in collaborazione con MIV – Multisala Impero Varese, Cinema Nuovo – Filmstudio 90 APS, AIR3, Cortisonici, BA Film Festival e ICMA – Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. Glocal DOC, che precede e accompagna Festival Glocal, il festival del giornalismo che da 14 anni porta a Varese il mondo del giornalismo, è un festival che non corre dietro all’attualità, ma la attraversa. Che non rincorre titoli, ma storie. Che nasce dal territorio e guarda il mondo: perché locale e globale sono le due spine dorsali dello stesso racconto, quando a raccontarlo è il cinema del reale.

Diversi i tempi che verranno affrontati nei cinque giorni di proiezioni.

