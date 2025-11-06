Glocal DOC, la giornata finale: protagonisti Luca Lucini e la serata evento in nome della pace

Dal 2 al 6 novembre 2025 torna a Varese il Festival del documentario Glocal DOC, giunto alla sua terza edizione. Cinque giorni di cinema del reale tra MIV – Multisala Impero e Cinema Nuovo, con ingresso gratuito e prenotazione consigliata. In programma 12 film in concorso, 3 eventi speciali e la proiezione dedicata al Premio Agostini, con 9 corti finalisti da tutta Italia. Le prenotazioni sono aperte per tutti gli appuntamenti: ecco il programma completo e di seguito tutti i link di prenotazione.

SCARICA IL CATALOGO COMPLETO

Giovedì 6 novembre – ore 10.00 – Cinema MIV, Varese

Nyumba – regia di Francesco Del Grosso

Cinque migranti, il Mediterraneo e la ricerca di un nuovo inizio: un racconto umano e universale.

Il regista Francesco Del Grosso sarà presente alla proiezione.

Giovedì 6 novembre – ore 16.30 – Cinema MIV, Varese

APPUNTAMENTO CON LUCA LUCINI

All’incontro

IL NUOVO REGISTA INDIPENDENTE

Giovedì 6 novembre – ore 18.00 – Cinema MIV, Varese

Premio Agostini – Piccoli grandi documentari.

Giovedì 6 novembre – ore 21.00 – Cinema Nuovo, Varese

Dal cuore dei territori a Gaza una richiesta di Pace + Premiazione Glocal DOC

Una serata di chiusura che unisce storie locali e internazionali. In programma anche Free Words: A Poet from Gaza di Abdullah Harun Ilhan e la proclamazione dei vincitori.

Il regista Abdullah Harun Ilhan sarà presente alla proiezione.

Cos’è Glocal DOC

Glocal DOC è organizzato da Varese Web, in collaborazione con MIV – Multisala Impero Varese, Cinema Nuovo – Filmstudio 90 APS, AIR3, Cortisonici, BA Film Festival e ICMA – Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. Glocal DOC, che precede e accompagna Festival Glocal, il festival del giornalismo che da 14 anni porta a Varese il mondo del giornalismo, è un festival che non corre dietro all’attualità, ma la attraversa. Che non rincorre titoli, ma storie. Che nasce dal territorio e guarda il mondo: perché locale e globale sono le due spine dorsali dello stesso racconto, quando a raccontarlo è il cinema del reale.

Diversi i tempi che verranno affrontati nei cinque giorni di proiezioni.

