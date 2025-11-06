Varese News

Glocal DOC, la giornata finale: protagonisti Luca Lucini e la serata evento in nome della pace

Dal 2 al 6 novembre terza edizione del festival del documentario: 15 docufilm che animeranno 5 giornate di cinema alla presenza di registi e autori

L’ultimo cabaret a Glocal doc

06 Novembre 2025

Dal 2 al 6 novembre 2025 torna a Varese il Festival del documentario Glocal DOC, giunto alla sua terza edizione. Cinque giorni di cinema del reale tra MIV – Multisala Impero e Cinema Nuovo, con ingresso gratuito e prenotazione consigliata. In programma 12 film in concorso, 3 eventi speciali e la proiezione dedicata al Premio Agostini, con 9 corti finalisti da tutta Italia. Le prenotazioni sono aperte per tutti gli appuntamenti: ecco il programma completo e di seguito tutti i link di prenotazione.

Giovedì 6 novembre – ore 10.00 – Cinema MIV, Varese
Nyumba – regia di Francesco Del Grosso
Cinque migranti, il Mediterraneo e la ricerca di un nuovo inizio: un racconto umano e universale.
Il regista Francesco Del Grosso sarà presente alla proiezione.
Giovedì 6 novembre – ore 16.30 – Cinema MIV, Varese
APPUNTAMENTO CON LUCA LUCINI
All’incontro
IL NUOVO REGISTA INDIPENDENTE
Giovedì 6 novembre – ore 18.00 – Cinema MIV, Varese
Premio Agostini – Piccoli grandi documentari.
Giovedì 6 novembre – ore 21.00 – Cinema Nuovo, Varese
Dal cuore dei territori a Gaza una richiesta di Pace + Premiazione Glocal DOC
Una serata di chiusura che unisce storie locali e internazionali. In programma anche Free Words: A Poet from Gaza di Abdullah Harun Ilhan e la proclamazione dei vincitori.
Il regista Abdullah Harun Ilhan sarà presente alla proiezione. 
Cos’è Glocal DOC

Glocal DOC è organizzato da Varese Web, in collaborazione con MIV – Multisala Impero VareseCinema Nuovo – Filmstudio 90 APSAIR3CortisoniciBA Film Festival e ICMA – Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. Glocal DOC, che precede e accompagna Festival Glocal, il festival del giornalismo che da 14 anni porta a Varese il mondo del giornalismo, è un festival che non corre dietro all’attualità, ma la attraversa. Che non rincorre titoli, ma storie. Che nasce dal territorio e guarda il mondo: perché locale e globale sono le due spine dorsali dello stesso racconto, quando a raccontarlo è il cinema del reale.
Diversi i tempi che verranno affrontati nei cinque giorni di proiezioni. 

Maggiori Informazioni

