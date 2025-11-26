Il Natale incanta Somma Lombardo: due weekend al Castello Visconti

Il fascino del Natale torna a scaldare le antiche mura del Castello Visconti di Somma Lombardo. Per due weekend, il 6-7 e il 13-14 dicembre 2025, si svolgerà la sedicesima edizione di “Natale al Castello”, un evento ormai storico per la comunità del Varesotto e non solo, capace di attirare migliaia di visitatori da tutto il Nord Italia.

Un villaggio natalizio tra arte, storia e luci spettacolari

Per l’occasione, il Castello Visconti si trasformerà in un vero villaggio natalizio. Il percorso – a ingresso gratuito – si snoderà tra cortili, sale storiche e porticati, con oltre 200 espositori che si alterneranno durante le quattro giornate per proporre artigianato artistico e creazioni fatte a mano.

Il tutto sarà reso ancora più suggestivo da giochi di luce sulla facciata principale, proiezioni a tema e una frase d’autore che risplenderà sulla torre, creando un’atmosfera poetica e coinvolgente.

Sapori autentici e novità culinarie

L’“Area Gusti e Sapori” accoglierà i visitatori con una proposta gastronomica ampia e di qualità: piatti della tradizione, dolci natalizi, birre artigianali, vin brulé, polenta, zuppe, fritti napoletani, cesti natalizi e sculture di cioccolato. Un vero paradiso per buongustai di tutte le età.

Spettacoli, laboratori e magia per i più piccoli

Protagonisti assoluti saranno i bambini, grazie all’animazione dell’Associazione Casa di Mago Merlino, che curerà spettacoli, laboratori, letture e attività creative gratuite.

Tra gli appuntamenti più attesi:

The Dickens Christmas Carolers (sabato 6, ore 16.00), con le loro carole natalizie a cappella

CuoriEroi (domenica 7, ore 15.00) con spettacolo di magia comica, baby dance e palloncini

Voci bianche dell’Istituto Ponti di Gallarate (sabato 13, ore 15.00)

L’arrivo della slitta di Babbo Natale (domenica 14, ore 14.00), a cura di ProSomma