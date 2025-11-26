Varese News

Gallarate/Malpensa

Il Natale incanta Somma Lombardo: due weekend al Castello Visconti

Per l’occasione, il Castello Visconti si trasformerà in un vero villaggio natalizio. Il percorso – a ingresso gratuito – si snoderà tra cortili, sale storiche e porticati, con oltre 200 espositori che si alterneranno durante le quattro giornate

Natale al Castello

Il fascino del Natale torna a scaldare le antiche mura del Castello Visconti di Somma Lombardo. Per due weekend, il 6-7 e il 13-14 dicembre 2025, si svolgerà la sedicesima edizione di “Natale al Castello”, un evento ormai storico per la comunità del Varesotto e non solo, capace di attirare migliaia di visitatori da tutto il Nord Italia.

Un villaggio natalizio tra arte, storia e luci spettacolari

Per l’occasione, il Castello Visconti si trasformerà in un vero villaggio natalizio. Il percorso – a ingresso gratuito – si snoderà tra cortili, sale storiche e porticati, con oltre 200 espositori che si alterneranno durante le quattro giornate per proporre artigianato artistico e creazioni fatte a mano.

Il tutto sarà reso ancora più suggestivo da giochi di luce sulla facciata principale, proiezioni a tema e una frase d’autore che risplenderà sulla torre, creando un’atmosfera poetica e coinvolgente.

Sapori autentici e novità culinarie

L’“Area Gusti e Sapori” accoglierà i visitatori con una proposta gastronomica ampia e di qualità: piatti della tradizione, dolci natalizi, birre artigianali, vin brulé, polenta, zuppe, fritti napoletani, cesti natalizi e sculture di cioccolato. Un vero paradiso per buongustai di tutte le età.

Spettacoli, laboratori e magia per i più piccoli
Protagonisti assoluti saranno i bambini, grazie all’animazione dell’Associazione Casa di Mago Merlino, che curerà spettacoli, laboratori, letture e attività creative gratuite.

Tra gli appuntamenti più attesi:

The Dickens Christmas Carolers (sabato 6, ore 16.00), con le loro carole natalizie a cappella

CuoriEroi (domenica 7, ore 15.00) con spettacolo di magia comica, baby dance e palloncini

Voci bianche dell’Istituto Ponti di Gallarate (sabato 13, ore 15.00)

L’arrivo della slitta di Babbo Natale (domenica 14, ore 14.00), a cura di ProSomma

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.