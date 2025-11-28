Il Natale risuona a Buguggiate con il concerto della Banda di Capolago il 7 dicembre in Chiesa

Per l’occasione i musicisti indosseranno le nuove divise dopo la benedizione. L’evento, ad ingresso libero, è offerto alla città dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e da Ccr Insieme Ets

La magia del Natale risuonerà a Buguggiate domenica 7 dicembre alle ore 20.45, quando la Chiesa Parrocchiale di San Vittore Martire in Via Trieste ospiterà il tradizionale Concerto di Natale. Protagonista sarà Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Capolago, diretta dal maestro Giuliano Guarino, che arriva da un anno particolarmente intenso, segnato dal centenario dell’associazione musicale. Il concerto ad ingresso libero sarà un momento di condivisione che unisce tradizione, musica e comunità.

Il programma della serata sarà un omaggio al percorso artistico svolto nel corso del 2025, anno del centenario di questa storica banda. Come anticipa lo stesso maestro Giuliano Guarino, il concerto includerà «alcune incursioni natalizie», ma sarà costruito come «il meglio del meglio», un best of the best che raccoglierà i brani più significativi eseguiti durante la stagione. L’idea nasce dal successo dei concerti tematici «best of» che hanno accompagnato il centenario, e trova nel clima natalizio l’occasione ideale per una selezione preziosa, arricchita da alcuni brani di festa.

Prima ancora della musica, il concerto sarà anche l’occasione per un debutto molto atteso: la banda indosserà per la prima volta le nuove divise, appena benedette. Un passaggio simbolico che il presidente Marco Ambrosetti sottolinea con emozione: «A Buguggiate indosseremo per la prima volta le nuove divise, dopo la benedizione».

Un gesto dal forte valore identitario, che arriva al termine di un anno speciale per la banda,

impegnata nelle celebrazioni del centenario del 2025. Ambrosetti ricorda come «quest’anno sia stato scandito da numerosi eventi capaci di coinvolgere pubblico e territorio. Tra i momenti più intensi mi piace ricordare l’appuntamento del 22 novembre, che ha riempito il teatro di spettatori pronti a cantare insieme alla banda sulle note della Disney. A chiudere il percorso celebrativo saranno due appuntamenti finali: il concerto di Buguggiate del 7 dicembre e quello di Capolago il 20 dicembre nelle chiese parrocchiali, che si propongono di “concludere in bellezza” un anno storico».

Il concerto ad ingresso libero è offerto alla comunità dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e da Ccr Insieme ETS, braccio operativo dell’istituto di credito che gestisce anche la mutua di comunità dei soci della banca.

«Il Natale porta con sé una magia che ogni anno riesce a sorprenderci: è la magia della luce che torna, dei gesti che avvicinano, dei momenti che diventano ricordi condivisi. Come Bcc sentiamo profondamente il valore di tutto questo, perché la nostra missione nasce proprio dall’idea di comunità, di persone che si ritrovano e costruiscono insieme il proprio futuro. Crediamo che la crescita di un territorio passi attraverso l’impegno quotidiano di chi lo vive, lo ama e sceglie di valorizzarlo. Sono momenti che fanno bene alle persone, alle comunità, che generano appartenenza e che ricordano quanto sia importante coltivare legami autentici. La musica ha una forza straordinaria: unisce, emoziona, crea ponti tra generazioni diverse. Il nostro impegno è esserci, sempre, per sostenere chi porta valore al territorio, anche e soprattutto quando ci sono occasioni che fanno risplendere il senso profondo dello stare insieme», ha dichiarato Diego Trogher, vicepresidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

«Sostenere momenti di qualità, aperti a tutti, significa investire nel benessere collettivo e contribuire a costruire un futuro in cui le persone si sentano parte attiva del proprio territorio. Ogni evento che promuoviamo è un tassello di questo percorso: un modo concreto per dimostrare che, insieme, possiamo far crescere davvero la nostra comunità», ha dichiarato Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets.

Appuntamento con un anticipo di Natale a Buguggiate domenica 7 dicembre con la Banda di Capolago e la sua musica.