Il trasporto transfrontaliero entra nella riforma regionale, Licata: “Una risposta importante per i territori di confine”

“Sono molto soddisfatto dell’approvazione unanime degli emendamenti che ho presentato oggi in Commissione Trasporti e che introducono finalmente nel quadro normativo lombardo il tema strategico della mobilità transfrontaliera” – dichiara il Consigliere Regionale Giuseppe Licata a latere dei lavori della Commissione Traporti di cui è componente.

“Si tratta di un passaggio importante per i territori di confine delle province di Varese e Como, che quotidianamente vivono l’impatto dei flussi tra Lombardia e Canton Ticino. Il solo 2023 ha registrato oltre 22,8 milioni di passeggeri sui servizi transfrontalieri e più di 86mila veicoli in transito nei valichi ogni giorno, con significative ricadute ambientali e sociali”, sottolinea Licata.

“Le proposte accolte introducono in legge la promozione di accordi e collaborazioni con i Cantoni svizzeri e con le regioni di confine, la costituzione di tavoli di concertazione con i Cantoni e con le Regioni e Province Autonome confinanti e pongono le basi per un’armonizzazione tariffaria transfrontaliera – spiega Licata – Intervengono inoltre sul coordinamento dei servizi ferroviari regionali con quelli svizzeri e degli Stati confinanti, con l’obiettivo di garantire un sistema di trasporto realmente integrato e contemporaneo.”

“L’obiettivo è costruire una mobilità capace di rispondere alle esigenze di imprese e cittadini, ridurre l’impatto del traffico transfrontaliero, anche in ottica ambientale, e rilanciare l’attrattività del nostro territorio. Un tassello fondamentale per la modernizzazione del sistema dei trasporti lombardo” conclude Licata.