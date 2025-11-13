Il trasporto transfrontaliero entra nella riforma regionale, Licata: “Una risposta importante per i territori di confine”
Licata: "I territori di confine quotidianamente vivono l’impatto dei flussi tra Lombardia e Canton Ticino. Il solo 2023 ha registrato oltre 22,8 milioni di passeggeri sui servizi transfrontalieri e più di 86mila veicoli in transito nei valichi ogni giorno"
“Sono molto soddisfatto dell’approvazione unanime degli emendamenti che ho presentato oggi in Commissione Trasporti e che introducono finalmente nel quadro normativo lombardo il tema strategico della mobilità transfrontaliera” – dichiara il Consigliere Regionale Giuseppe Licata a latere dei lavori della Commissione Traporti di cui è componente.
“Si tratta di un passaggio importante per i territori di confine delle province di Varese e Como, che quotidianamente vivono l’impatto dei flussi tra Lombardia e Canton Ticino. Il solo 2023 ha registrato oltre 22,8 milioni di passeggeri sui servizi transfrontalieri e più di 86mila veicoli in transito nei valichi ogni giorno, con significative ricadute ambientali e sociali”, sottolinea Licata.
“Le proposte accolte introducono in legge la promozione di accordi e collaborazioni con i Cantoni svizzeri e con le regioni di confine, la costituzione di tavoli di concertazione con i Cantoni e con le Regioni e Province Autonome confinanti e pongono le basi per un’armonizzazione tariffaria transfrontaliera – spiega Licata – Intervengono inoltre sul coordinamento dei servizi ferroviari regionali con quelli svizzeri e degli Stati confinanti, con l’obiettivo di garantire un sistema di trasporto realmente integrato e contemporaneo.”
“L’obiettivo è costruire una mobilità capace di rispondere alle esigenze di imprese e cittadini, ridurre l’impatto del traffico transfrontaliero, anche in ottica ambientale, e rilanciare l’attrattività del nostro territorio. Un tassello fondamentale per la modernizzazione del sistema dei trasporti lombardo” conclude Licata.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
fp su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
lenny54 su “Adesso ti ammazzo", paziente sfonda il vetro con una pietra e devasta l'ambulatorio a Mesenzana
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Viacolvento su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.