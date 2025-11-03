Si sente male mentre è al lavoro: soccorso un uomo nella sede di Neutalia a Busto Arsizio

Soccorsi in azione questa mattina – lunedì 3 novembre verso le ore 7 – nell’impianto lavorativo di Neutalia a Busto Arsizio. Un uomo di 58 anni ha accusato un grave malore ed è stato rinvenuto in arresto cardiaco. (foto di repertorio)

Il lavoratore è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti con ambulanza e automedica e le sue condizioni sono apparse molto gravi. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Busto Arsizio.

Allertati anche i carabinieri di Busto Arsizio, gli ispettori di Ats Insubria che si occupano di sicurezza nei luoghi di Lavoro e la questura di Varese.