Si sente male mentre è al lavoro: soccorso un uomo nella sede di Neutalia a Busto Arsizio
L'allarme è scattato questa mattina alle 7. Sul posto ambulanza e automedica del 118 ma anche i carabinieri di Busto e gli ispettori di Ats Insubria. Allertata anche la Questura
Soccorsi in azione questa mattina – lunedì 3 novembre verso le ore 7 – nell’impianto lavorativo di Neutalia a Busto Arsizio. Un uomo di 58 anni ha accusato un grave malore ed è stato rinvenuto in arresto cardiaco. (foto di repertorio)
Il lavoratore è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti con ambulanza e automedica e le sue condizioni sono apparse molto gravi. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Busto Arsizio.
Allertati anche i carabinieri di Busto Arsizio, gli ispettori di Ats Insubria che si occupano di sicurezza nei luoghi di Lavoro e la questura di Varese.
