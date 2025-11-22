Milano Cortina 2026: per i volontari delle Olimpiadi uno sconto del 25% sull’Abbonamento Musei

Un riconoscimento concreto per chi ha scelto di donare il proprio tempo e la propria energia all’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Gli oltre 22.000 volontari impegnati nell’evento potranno infatti acquistare l’Abbonamento Musei con uno sconto del 25%.

L’iniziativa rientra nel programma ufficiale “Olimpiadi della Cultura” ed è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Abbonamento Musei e Fondazione Milano Cortina. L’obiettivo è duplice: da un lato, premiare l’impegno dei volontari e, dall’altro, promuovere l’esperienza diretta del ricco panorama culturale lombardo.

«L’Olimpiade Culturale è l’occasione per mostrare al mondo quanto la Lombardia creda nella cultura come bene condiviso e quotidiano – ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso –. Garantire ai volontari un accesso agevolato al nostro patrimonio significa valorizzarne l’impegno e rafforzare il rapporto tra territorio e istituzioni culturali».

L’Abbonamento Musei è attivo in Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta: con una sola tessera annuale, consente l’accesso a oltre 230 realtà culturali nella sola Lombardia. Una sezione dedicata sul sito abbonamentomusei.it illustrerà tutte le proposte speciali legate all’Olimpiade Culturale, comprese mostre ed eventi esclusivi.

In programma anche una speciale edizione di “AM Club”, con visite guidate e iniziative nei territori attraversati dal percorso della fiamma olimpica e paralimpica. La tessera annuale destinata ai volontari sarà brandizzata con il logo ufficiale dei Giochi, simbolo di un’esperienza che unisce sport, cultura e partecipazione civile.