Openjobmetis, è ancora campionato: a Masnago arriva la Virtus tricolore

Gara durissima per Varese nella 175a sfida tra i due club: biancorossi in campo a 48 ore da Venezia contro la Olidata capolista. Sassari esonera Bulleri e pensa a Mrsic. Palla a due alle 20, il match in #direttavn

Openjobmetis Varese - Dolomiti Energia Trento 74-85

Torna in campo con un solo giorno di pausa la Openjobmetis che è rientrata a Varese nella tarda serata di domenica da Venezia e che martedì 4 (ore 20) ospita a Masnago i campioni d’Italia della Virtus Bologna nell’anticipo della 6a di campionato. Una condizione particolare: i biancorossi sono gli unici a giocare due volte in 48 ore, colpa di un turno infilato in una settimana in cui le coppe europee non si fermano e anche di un peso politico che di certo non è attualmente ai massimi storici per la società bosina.

Certo, la Virtus è messa poco meglio, visto che poi “rimbalzerà” nei Paesi Baschi per il match di Eurolega previsto giovedì sera a Vitoria, ma chi disputa la massima competizione continentale lo ha scelto e ha l’abitudine ai confronti ravvicinati. Non a caso coach Ivanovic potrà scegliere da una rosa di otto stranieri per pescare i sei da mandare a referto alla Itelyum Arena. Chi saranno gli esclusi non si sa: il tecnico montenegrino è abituato a decidere all’ultimo, anche se qualche spiffero indica nel funambolico Carsten Edwards uno degli uomini destinati a rifiatare.

La Openjobmetis, comunque, dovrà guardare prima a se stessa e poi agli altri, un po’ perché si trova nel mezzo di una variazione tecnico-tattica importante (inserimento di un nuovo play, passaggio ai sei stranieri, utilizzo finalmente della coppia Nkamhoua-Renfro), un po’ perché la profondità della Olidata (nuovo abbinamento delle Vu Nere) è tale che rende difficile prendere le contromisure sui singoli.

La squadra di Kastritis si è allenata al lunedì con un programma più “conservativo” del solito e svolgerà la consueta seduta di tiro nel giorno della partita, sperando che non siano troppe le scorie del match del Taliercio e dell’immediato viaggio in pullman. Nel complesso comunque l’Openjobmetis sta piuttosto bene e spera di avere passi avanti da Librizzi: dopo l’influenza il capitano ha provato a Venezia ma non era evidentemente in forma. Lo scorso anno toccò a lui far saltare il banco con una prova da 28 punti e 5/7 da tre ad un’attonita difesa virtussina in una serata memorabile per Libro e per tutti i tifosi.

“DAL PARQUET”: ascolta la 5a puntata

Ripetersi sarà dura, inutile negarlo: Bologna è nel poker di squadre che comanda la classifica, sta facendo bene in Europa (4 vinte, 4 perse) e ha fallito – clamorosamente – solo in occasione del match interno con Cremona. Un’esperienza che Pajola e soci non intendono ripetere. La OJM dal canto suo ha mostrato miglioramenti a Venezia, anche grazie all’inserimento di Iroegbu che ha segnato tanto ma che soprattutto ha mostrato quelle qualità – saltare l’uomo, distribuire la palla sugli scarichi (Alviti ringrazia), reggere i contatti in entrata – mancate a Moody. Quest’ultimo sarà ovviamente ancora della comitiva ma le fortune biancorosse dovranno per forza passare prima di tutto da gente come Alviti, Renfro e in parte anche Freeman (il più deludente dell’ultima settimana) e Assui. Giocatori in cerca di riscatto: basterà l’atmosfera da coppa europea a dar loro una spinta in più?

BULLERI ESONERATO – Salta intanto la prima panchina in LBA: è quella dell’ex biancorosso (giocatore e allenatore) Massimo Bulleri a Sassari, a secco di vittorie dopo cinque partite. Al suo posto potrebbe arrivare un altro grande ex di casa nostra, Veljko Mrsic. Per ora comunque la squadra è affidata al vice Oltolini.

DIRETTAVN – La gara della Itelyum Arena sarà raccontata dal nostro giornale con la consueta #direttaVN, il liveblog già attivo dal lunedì con all’interno notizie, curiosità e il sondaggio-pronostico pregara. Poi dalle 19,30 di martedì il racconto azione per azione del match. Per accedere al live è sufficiente CLICCARE QUI.

CLASSIFICA (dopo 5 giornate): Tortona, V. Bologna, Brescia, Milano 8; Venezia, Trento, Cremona, Trieste 6; Trapani (-4), Napoli, Cantù, Reggio Emilia 4; Udine, VARESE 2; Treviso, Sassari 0.

Pubblicato il 03 Novembre 2025
