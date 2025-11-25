“Qualcuno ha visto Babbo Natale”? Anche a Besozzo arriva il momento magico

L’Amministrazione Comunale inaugura il calendario degli eventi natalizi a Besozzo sabato 30 novembre con uno spettacolo per famiglie al teatro Duse alle ore 16.30 a ingresso gratuito abbinato all’accensione delle luminarie in piazza I maggio alle ore 18.00.

Al teatro Duse andrà in scena “Qualcuno ha visto Babbo Natale?” una commedia musicale della Compagnia Soia spettacoli dedicata a famiglie e bambini dai 3 anni in su. Nella Fabbrica di Babbo Natale gli elfi sono in fermento quando, all’improvviso, scatta l’allarme: Babbo Natale è scomparso! Il caos esplode: regali che saltano in aria, biscotti che bruciano, elfi nel panico. Intanto, Alice scrive la sua letterina: “Vorrei diventare una ballerina”. Ma senza Babbo Natale, gli elfi non sanno cosa fare e la rispediscono indietro. Il giorno dopo, Alice ritrova la sua lettera sotto l’albero e, confusa, la rispedisce. Una notte, svegliata da strani rumori, sorprende un elfo che cerca di restituirle la lettera. Decisa a scoprire la verità, gli tende una trappola e lo cattura! L’elfo le racconta della scomparsa di Babbo Natale e del caos nella Fabbrica. Alice non ha dubbi: se Babbo Natale non c’è, toccherà a loro salvare il Natale! Riusciranno a riportare la magia del Natale prima che sia troppo tardi?

A seguire il Sindaco, con gli Assessori e i Consiglieri, accenderà le nuove luminarie, anche quest’anno a carico dell’Amministrazione, dando il via al momento più magico dell’anno.

Il mese di dicembre proseguirà poi con diverse iniziative frutto della sinergia delle varie realtà associative comunali.