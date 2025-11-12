Quattro iniziative a Varese per la Giornata Nazionale degli Alberi

Anche quest’anno Fito-Consult, società varesina guidata dall’agronomo e “attivista pro-alberi” Daniele Zanzi, propone una serie di appuntamenti per il 21 novembre

Il 21 novembre si celebra la Giornata Nazionale degli Alberi e anche quest’anno Fito-Consult, società varesina guidata dall’agronomo e “attivista pro-alberi” Daniele Zanzi, propone una serie di appuntamenti dedicati alla cura e alla valorizzazione del verde.

La giornata si aprirà alla AgriGiocoteca “La Casa del Giocattolo Solidale” di Bregazzana, dove lo staff di Fito-Consult sarà impegnato dalle 8 alle 17 in un intervento di manutenzione del giardino con potature e sistemazione dell’area verde. Nel pomeriggio, alle 15 alla Scuola Europea di Varese, è prevista la messa a dimora di una pianta celebrativa insieme ad alcune classi dell’istituto e la presentazione del lavoro di censimento del patrimonio arboreo della scuola.

Alle 18 al Lyceum di Varese, in via Carrobbio 3, la scrittrice e giornalista Linda Maggiori presenterà il suo libro “Fermiamo la mattanza degli alberi”, un’inchiesta sul taglio indiscriminato del verde in Italia. Sempre al Lyceum sarà allestita la mostra fotografica di Luca Zampini, dedicata ai grandi alberi italiani, visitabile venerdì 21 novembre dalle 11 alle 20.30 e sabato 22 novembre dalle 9 alle 18.

Le iniziative sono aperte al pubblico e fanno parte delle attività promosse in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi 2025.