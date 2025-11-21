Saronno Point riapre il “Negozio di Natale”: solidarietà, regali e amore per chi lotta

Da sabato 22 novembre un mercatino pieno di colori, oggetti unici, decorazioni, idee regalo per tutte le tasche e tutti i gusti, pensato per dare valore al Natale, sostenere le famiglie e raccogliere fondi per il servizio gratuito di accompagnamento oncologico

Tornano anche quest’anno le tante iniziative del Natale solidale a Saronno. Tra le prime il tradizionale “mercatino del cuore” di Saronno Point Odv. Da sabato 22 novembre fino al 24 dicembre, in corso Italia 24, riapre il Negozio di Natale dell’associazione dove ogni acquisto è un gesto di amore concreto verso chi sta affrontando la battaglia più dura: quella contro il cancro.

Un mercatino pieno di colori, oggetti unici, decorazioni, idee regalo per tutte le tasche e tutti i gusti, pensato per dare valore al Natale, sostenere le famiglie e, soprattutto, raccogliere fondi per il servizio gratuito di accompagnamento oncologico che l’associazione porta avanti con dedizione e passione da anni.

Dietro ogni acquisto c’è molto più di un dono: c’è la possibilità di garantire trasporti gratuiti per cure e visite mediche, supporto logistico e umano alle famiglie, e quell’assistenza fatta di presenza e di amore che Saronno Point mette sempre al primo posto.

«Per noi viene prima il paziente, poi la cura – raccontano i volontari dell’associazione – Ogni anno superiamo i mille accompagnamenti, perché il nostro lavoro è stare accanto a chi ha bisogno, con il cuore prima ancora che con i mezzi».

Grazie alla generosità di chi partecipa alle iniziative solidali, nel reparto oncologico dell’ospedale di Saronno, che l’associazione chiama affettuosamente “il nostro reparto del cuore”, si sta per concludere un altro importante progetto: l’inaugurazione del nuovo ingresso al Day Hospital oncologico, un altro passo concreto per garantire dignità e accoglienza.

Il mercatino sarà aperto nei giorni feriali dalle 15 alle 19, nei festivi e prefestivi anche la mattina, dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19.

«Ogni acquisto è una carezza per chi sta combattendo la sua battaglia più importante. Un’occasione per fare del bene, condividere un’emozione e sostenere chi non deve mai sentirsi solo. Saronno Point vi aspetta con il calore di sempre, perché ogni dono, se fatto con il cuore, può diventare una speranza».