Angera
Sinterklaas torna ad Angera, il Babbo Natale olandese che sbarca sul Lago Maggiore
Sabato 29 novembre l’antica tradizione nordica torna sulle sponde del Lago Maggiore con l’arrivo di San Nicola in battello
Il Babbo Natale olandese torna sulle sponde del Lago Maggiore. Anche quest’anno Sinterklaas – così viene chiamato nei Paesi Bassi – farà il suo arrivo ad Angera per portare dolcetti e atmosfera di festa ai più piccoli. L’appuntamento, diventato ormai una tradizione molto attesa, è in programma questo weekend, sabato 29 novembre.
La giornata, organizzato dalla Nederlandse Vereniging voor het Noord-Italië (Associazione Olandese per il Nord Italia) in collaborazione con il Comitato Genitori di Angera, si aprirà al mattino in piazza Garibaldi, dove sarà allestito anche il mercatino a Km 0.
Il momento più atteso arriverà però nel pomeriggio: alle 15 Sinterklaas approderà ad Angera, salutato da bambini, famiglie e curiosi sullo storico piroscafo a vapore “Gredo”, arrivato in Italia nel 2007, restaurato dalla Nautica Lavazza, da un gruppo di amici tedeschi e inglesi. Sul territorio angerese San Nicola – figura folkloristica che ha ispirato il moderno Babbo Natale – porta doni ai bambini accompagnato dai suoi celebri aiutanti, gli Zwarte Piet, personaggi vestiti in stile moresco, allegri e un po’ bizzarri.
Una tradizione che arriva dal Nord Europa
La festa di Sinterklaas affonda le sue radici nella cultura nordica ed è particolarmente sentita nei Paesi Bassi, in Belgio, in Lussemburgo e nel nord della Francia. Come racconta la tradizione, Sinterklaas è protagonista di numerose leggende: una narra che riportò in vita tre bambini uccisi da un locandiere; un’altra racconta che donò tre sacchetti d’oro a tre sorelle povere per permettere loro di sposarsi. La festa di Sinterklaas si celebra il 6 dicembre, giorno di San Nicola. In molti paesi del Nord Europa è il momento della consegna di regali.
Perché ogni anno ad Angera arriva Sinterklaas, il “babbo Natale” olandese