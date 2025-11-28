Sinterklaas torna ad Angera, il Babbo Natale olandese che sbarca sul Lago Maggiore

Il Babbo Natale olandese torna sulle sponde del Lago Maggiore. Anche quest’anno Sinterklaas – così viene chiamato nei Paesi Bassi – farà il suo arrivo ad Angera per portare dolcetti e atmosfera di festa ai più piccoli. L’appuntamento, diventato ormai una tradizione molto attesa, è in programma questo weekend, sabato 29 novembre.

La giornata, organizzato dalla Nederlandse Vereniging voor het Noord-Italië (Associazione Olandese per il Nord Italia) in collaborazione con il Comitato Genitori di Angera, si aprirà al mattino in piazza Garibaldi, dove sarà allestito anche il mercatino a Km 0.

Il momento più atteso arriverà però nel pomeriggio: alle 15 Sinterklaas approderà ad Angera, salutato da bambini, famiglie e curiosi sullo storico piroscafo a vapore “Gredo”, arrivato in Italia nel 2007, restaurato dalla Nautica Lavazza, da un gruppo di amici tedeschi e inglesi. Sul territorio angerese San Nicola – figura folkloristica che ha ispirato il moderno Babbo Natale – porta doni ai bambini accompagnato dai suoi celebri aiutanti, gli Zwarte Piet, personaggi vestiti in stile moresco, allegri e un po’ bizzarri.

Una tradizione che arriva dal Nord Europa

La festa di Sinterklaas affonda le sue radici nella cultura nordica ed è particolarmente sentita nei Paesi Bassi, in Belgio, in Lussemburgo e nel nord della Francia. Come racconta la tradizione, Sinterklaas è protagonista di numerose leggende: una narra che riportò in vita tre bambini uccisi da un locandiere; un’altra racconta che donò tre sacchetti d’oro a tre sorelle povere per permettere loro di sposarsi. La festa di Sinterklaas si celebra il 6 dicembre, giorno di San Nicola. In molti paesi del Nord Europa è il momento della consegna di regali.