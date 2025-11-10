Stella d’Oro alla Società Ciclistica Alfredo Binda, a Minervino e Oldani la Stella di Bronzo del CONI
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha voluto celebrare l’impegno e la passione che da anni alimentano lo sport nella provincia. Protagonista assoluto della cerimonia è stato il mondo del ciclismo
Una serata di sport e riconoscimenti quella andata in scena al Salone Estense di Varese lunedì 10 novembre, dove il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha voluto celebrare l’impegno e la passione che da anni alimentano lo sport nella provincia. Protagonista assoluto della cerimonia è stato il mondo del ciclismo, con due figure di spicco premiate con la prestigiosa Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI: Mario Minervino, presidente della Cycling Sport Promotion, e Renzo Oldani, presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda.
A consegnare le onorificenze il presidente del Comitato Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana, Igor Giaron, affiancato dal fiduciario provinciale del CONI Sergio Gianoli e da numerose autorità istituzionali. Il riconoscimento rappresenta un tributo all’instancabile lavoro dei due dirigenti, che nel corso degli anni hanno contribuito in modo determinante a portare le manifestazioni ciclistiche del Varesotto ai più alti livelli internazionali.
A rendere ancor più significativa la serata, anche un altro riconoscimento: la Stella d’Oro per le Società è stata assegnata proprio alla Società Ciclistica Alfredo Binda, a testimonianza della lunga e illustre storia del sodalizio. A ritirarla, insieme a Renzo Oldani, una rappresentanza dei numerosi dirigenti biancorossi. La consegna è avvenuta per mano del Prefetto di Varese Rosario Pasquariello, a suggellare il prestigio della cerimonia.
Un momento di orgoglio per lo sport varesino, che celebra l’eccellenza e il volontariato dirigenziale, elementi indispensabili per la crescita e la promozione dello sport a tutti i livelli.
Ecco l’elenco dei Benemeriti:
MEDAGLIE D’ORO
Paolo Marcolin Campione Mondiale stecca a squadre Biliardo-Bowling
Chiara Zaffaroni Campionessa Mondiale immersione in apnea Pesca Sportiva
MEDAGLIE D’ARGENTO
Alessia Bacchetta seconda classificata Campionato Mondiale Motociclismo trial 2
Greta Banfi Campionessa Europea Canottaggio Sedile Fisso quattro di punta jole
Silvia Ciura Campionessa Europea Canottaggio Sedile Fisso quattro di punta jole
Giulia Grandi Campionessa Europea Canottaggio Sedile Fisso quattro di punta jole
Fabio Orizio Campione Europeo Canottaggio Sedile Fisso quattro di punta jole
Davide Todeschini Campione Europeo Canottaggio Sedile Fisso quattro di punta jole
MEDAGLIE DI BRONZO
Riccardo Armiraglio Primatista Italiano Tiro a Segno carabina a m. 10
Martina Barili Campionessa Italiana Canottaggio otto con
Matilde Barison Campionessa Italiana Canottaggio otto con
Sara Borghi Campionessa Italiana Canottaggio otto con
Alessandro Bottinelli Campione Italiano Canottaggio otto pesi leggeri
Mauro Brunazzo Campione Italiano Volo a Vela cat. libera
Vittoria Calabrese Campionessa Italiana Canottaggio otto con
Stefano Canale Campione Italiano Motociclismo e-bike individuale
Arianna Castiglioni Campionessa Italiana Nuoto staffetta 4 x 100 stile libero
Alice Codato 6° Classificata nel Campionato Mondiale Canottaggio otto con
Giovanni Codato Campione Italiano Canottaggio due senza
Ilaria Dalla Costa Campionessa Italiana Handball
Linda De Filippis 3° Classificata nel Campionato Europeo Canottaggio otto con
Nicolò Oddo Fietta Campione Italiano Canottaggio quattro di coppia pesi leggeri
Edoardo Isella Campione Italiano Canottaggio otto pesi leggeri
Francesco Emilio Lalicata Campione Italiano Canottaggio quattro di coppia pesi leggeri
Andrea Ligato Campione Italiano Biliardo Bowling singolo
Tommaso Mazzonetto Campione Italiano Canottaggio otto pesi leggeri
Cateriana Monteggia Campionessa Italiana Canottaggio otto con
Lorenzo Ossola Campione Italiano Canottaggio otto pesi leggeri
Cristian Papa Campione Italiano Canottaggio Sedile Fisso due di coppia jole
Emanuele Radice Campione Italiano Canottaggio otto pesi leggeri
Irene Raineri Campionessa Italiana Canottaggio Sedile Fisso due di coppia jole
Greta Schwartz Campionessa Italiana Canottaggio otto con
Aurora Spirito Campionessa Italiana Canottaggio otto con
Lorenzo Stella Campione Italiano Ciclismo prova individuale
Lorenzo Sulaj Campione Italiano Canottaggio Sedile Fisso singolo jole
STELLA D’ORO A SOCIETA’ SPORTIVE
Società Ciclistica Alfredo Binda S.S.D. A.R.L.
STELLA D’ARGENTO A SOCIETA’ SPORTIVE
A.S.D. Compagnia Arcieri Città di Varese
STELLA DI BRONZO A SOCIETA’ SPORTIVE
A.S.D. Circolo Sestese Canoa Kayak
Busto Nuoto A.S.D.
Centro Ricerche Sportive Karate A.S.D.
STELLA D’ORO A DIRIGENTI
Felice Paronelli Pallacanestro
STELLA D’ARGENTO A DIRIGENTI
Alessandro Galleani Pallacanestro
Pierluigi Giambra Cronometristi
Giovanni Marchettini Canottaggio
STELLA DI BRONZO A DIRIGENTI
Marta Farina Sport del Ghiaccio
Luciano Magistri canottaggio
Mario Rosario Andrea Minervino Ciclismo
Renzo Oldani Ciclismo
Roberto Tommasi Vela
PALMA DI BRONZO A DIRIGENTI
Angelo Cristofoletti Sport Equestri
Katherine Margaret Ferguson Sport Equestri
