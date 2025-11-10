Stella d’Oro alla Società Ciclistica Alfredo Binda, a Minervino e Oldani la Stella di Bronzo del CONI

Una serata di sport e riconoscimenti quella andata in scena al Salone Estense di Varese lunedì 10 novembre, dove il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha voluto celebrare l’impegno e la passione che da anni alimentano lo sport nella provincia. Protagonista assoluto della cerimonia è stato il mondo del ciclismo, con due figure di spicco premiate con la prestigiosa Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI: Mario Minervino, presidente della Cycling Sport Promotion, e Renzo Oldani, presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda.

A consegnare le onorificenze il presidente del Comitato Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana, Igor Giaron, affiancato dal fiduciario provinciale del CONI Sergio Gianoli e da numerose autorità istituzionali. Il riconoscimento rappresenta un tributo all’instancabile lavoro dei due dirigenti, che nel corso degli anni hanno contribuito in modo determinante a portare le manifestazioni ciclistiche del Varesotto ai più alti livelli internazionali.

A rendere ancor più significativa la serata, anche un altro riconoscimento: la Stella d’Oro per le Società è stata assegnata proprio alla Società Ciclistica Alfredo Binda, a testimonianza della lunga e illustre storia del sodalizio. A ritirarla, insieme a Renzo Oldani, una rappresentanza dei numerosi dirigenti biancorossi. La consegna è avvenuta per mano del Prefetto di Varese Rosario Pasquariello, a suggellare il prestigio della cerimonia.

Un momento di orgoglio per lo sport varesino, che celebra l’eccellenza e il volontariato dirigenziale, elementi indispensabili per la crescita e la promozione dello sport a tutti i livelli.

Ecco l’elenco dei Benemeriti:

MEDAGLIE D’ORO

Paolo Marcolin Campione Mondiale stecca a squadre Biliardo-Bowling

Chiara Zaffaroni Campionessa Mondiale immersione in apnea Pesca Sportiva

MEDAGLIE D’ARGENTO

Alessia Bacchetta seconda classificata Campionato Mondiale Motociclismo trial 2

Greta Banfi Campionessa Europea Canottaggio Sedile Fisso quattro di punta jole

Silvia Ciura Campionessa Europea Canottaggio Sedile Fisso quattro di punta jole

Giulia Grandi Campionessa Europea Canottaggio Sedile Fisso quattro di punta jole

Fabio Orizio Campione Europeo Canottaggio Sedile Fisso quattro di punta jole

Davide Todeschini Campione Europeo Canottaggio Sedile Fisso quattro di punta jole

MEDAGLIE DI BRONZO

Riccardo Armiraglio Primatista Italiano Tiro a Segno carabina a m. 10

Martina Barili Campionessa Italiana Canottaggio otto con

Matilde Barison Campionessa Italiana Canottaggio otto con

Sara Borghi Campionessa Italiana Canottaggio otto con

Alessandro Bottinelli Campione Italiano Canottaggio otto pesi leggeri

Mauro Brunazzo Campione Italiano Volo a Vela cat. libera

Vittoria Calabrese Campionessa Italiana Canottaggio otto con

Stefano Canale Campione Italiano Motociclismo e-bike individuale

Arianna Castiglioni Campionessa Italiana Nuoto staffetta 4 x 100 stile libero

Alice Codato 6° Classificata nel Campionato Mondiale Canottaggio otto con

Giovanni Codato Campione Italiano Canottaggio due senza

Ilaria Dalla Costa Campionessa Italiana Handball

Linda De Filippis 3° Classificata nel Campionato Europeo Canottaggio otto con

Nicolò Oddo Fietta Campione Italiano Canottaggio quattro di coppia pesi leggeri

Edoardo Isella Campione Italiano Canottaggio otto pesi leggeri

Francesco Emilio Lalicata Campione Italiano Canottaggio quattro di coppia pesi leggeri

Andrea Ligato Campione Italiano Biliardo Bowling singolo

Tommaso Mazzonetto Campione Italiano Canottaggio otto pesi leggeri

Cateriana Monteggia Campionessa Italiana Canottaggio otto con

Lorenzo Ossola Campione Italiano Canottaggio otto pesi leggeri

Cristian Papa Campione Italiano Canottaggio Sedile Fisso due di coppia jole

Emanuele Radice Campione Italiano Canottaggio otto pesi leggeri

Irene Raineri Campionessa Italiana Canottaggio Sedile Fisso due di coppia jole

Greta Schwartz Campionessa Italiana Canottaggio otto con

Aurora Spirito Campionessa Italiana Canottaggio otto con

Lorenzo Stella Campione Italiano Ciclismo prova individuale

Lorenzo Sulaj Campione Italiano Canottaggio Sedile Fisso singolo jole

STELLA D’ORO A SOCIETA’ SPORTIVE

Società Ciclistica Alfredo Binda S.S.D. A.R.L.

STELLA D’ARGENTO A SOCIETA’ SPORTIVE

A.S.D. Compagnia Arcieri Città di Varese

STELLA DI BRONZO A SOCIETA’ SPORTIVE

A.S.D. Circolo Sestese Canoa Kayak

Busto Nuoto A.S.D.

Centro Ricerche Sportive Karate A.S.D.

STELLA D’ORO A DIRIGENTI

Felice Paronelli Pallacanestro

STELLA D’ARGENTO A DIRIGENTI

Alessandro Galleani Pallacanestro

Pierluigi Giambra Cronometristi

Giovanni Marchettini Canottaggio

STELLA DI BRONZO A DIRIGENTI

Marta Farina Sport del Ghiaccio

Luciano Magistri canottaggio

Mario Rosario Andrea Minervino Ciclismo

Renzo Oldani Ciclismo

Roberto Tommasi Vela

PALMA DI BRONZO A DIRIGENTI

Angelo Cristofoletti Sport Equestri

Katherine Margaret Ferguson Sport Equestri