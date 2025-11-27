Test rapidi per HIV ed epatite e un medico nell’équipe che opera in stazione a Rescaldina

Test rapidi per HIV ed epatite e un medico nell’équipe che ogni settimana opera alla stazione di Rescaldina. Nuovi passi avanti per il progetto Gasoline – Unità di Strada altomilanese, che da anni promuove azioni di riduzione del danno e dei rischi per gli assuntori di sostanze stupefacenti proprio in stazione.

Il Check Point per i test aprirà i battenti mercoledì 3 dicembre, in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, e sarà aperto ogni mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18; chiunque potrà accedere liberamente senza appuntamento e rivolgersi agli operatori sociali e al medico dell’ASST Ovest Milanese in forma riservata e anonima per ricevere informazioni e farsi orientare verso percorsi di prevenzione, cura e follow-up.

«Queste nuove attività nascono dalla stretta collaborazione tra il comune di Rescaldina, la cooperativa Albatros e l’ASST Ovest Milanese, che hanno lavorato insieme per introdurre personale sanitario all’interno delle azioni di prossimità svolte sul territorio – sottolinea l’assessore alla Prevenzione e Sicurezza sociale Rosario Vitolo -. L’intervento ha l’obiettivo di favorire l’accesso ai servizi attraverso spazi di prossimità e a bassa soglia, promuovere una collaborazione stabile tra Terzo Settore e ASST, sostenere l’inclusione sociale e migliorare il benessere complessivo delle persone, diffondendo consapevolezza, prevenzione e cultura della salute».

«Con la presenza del medico in stazione – aggiunge Vitolo – cerchiamo di anticipare ulteriormente percorsi di consapevolezza sul proprio stato di salute da parte di persone ad alto di rischio di marginalità ed esclusione sociale che difficilmente si recherebbero in un ambulatorio medico, passando così da una medicina dell’attesa a una medicina di prossimità».