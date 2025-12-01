A dicembre la Bottega Solidale di Good Samaritan ti aspetta con un Natale pieno di meraviglie artigianali

Anche quest’anno, per tutti i weekend di dicembre (e in altre date speciali… continua a leggere!), la Bottega Solidale di Good Samaritan apre le sue porte con una selezione unica di prodotti artigianali e alimentari: un regalo perfetto per chi desidera un Natale autentico, responsabile e davvero fatto col cuore.

Nella nostra bottega trovi creazioni realizzate a mano dalle donne del progetto Wawoto Kacel: circa 50 donne vulnerabili – sieropositive, malate di cancro o reduci di guerra – sostenute dall’associazione Good Samaritan nella città di Gulu, nel nord Uganda, dove portiamo avanti progetti di cooperazione a favore delle comunità più fragili.

Orari di apertura

Sabato e domenica e nei giorni di lunedì 22 e martedì 23: 9:30-12:00 e 14:30–18:00

Novità! Da quest’anno saremo aperti anche il martedì e il mercoledì mattina, dalle 9:30 alle 12:30, per offrirvi più occasioni per venirci a trovare e sostenerci con ancora più facilità!

Cosa troverai in bottega

Una varietà di articoli pensati per stupire chi ami: scialli tessuti al telaio, sottopentola in foglia di banano, tessuti tinti a mano, bigiotteria di carta, astucci, ventagli, tovaglie, borse e tante altre creazioni artigianali curate nei minimi dettagli, tutti prodotti realizzati a mano con materie prime locali. Ma non solo: abbiamo arricchito le proposte con i prodotti di Equo Mercato, con la cosmetica, con una sezione dedicata ai presepi, con le candele e tantissime altre novità!

Non mancano poi le delizie solidali dal sapore tutto italiano: panettoni artigianali con le shopper in tessuto africano (pistacchio di Modica, classico, cioccolato, lamponi con cioccolato bianco, albicocche e marron glacé), biscotti dolci e frollini salati, scorze d’arancia al cioccolato, tisana di Natale o tè verde, cioccolato di Modica, “GIÀinfusi” (le, ormai famose, tisanelle aromatizzate al miele), ma ancora: composte di frutta, sughi, sali aromatizzati, croccantino di mandorla-pistacchio-nocciola e i vini biologici della cantina La Casaccia di Cella Monte.

E se vuoi qualche suggerimento possiamo offrirti il pacco dolce composto da un sottopentola in rafia colorata o in foglia di banano, una composta di frutta, un croccantino e i biscotti della pasticceria C’est la vie di Varese. Oppure il pacco salato, venduto nella shopper in tessuto africano con penne rigate di Libera, il pepe nero bio, il sugo pomodorini secchi e olive e i craker integrali provenienti dalla Cooperativa delle carceri alessandrine.

Tante proposte genuine e buone da mettere sotto l’albero o sulla tavola delle feste.

CONCERTO DI NATALE

Sabato 13 dicembre alle ore 21:00, presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata, si terrà il concerto natalizio di beneficienza con la Compagnia della Gru di Varese. L’ingresso è a offerta libera, e il ricavato andrà a sostegno dei progetti Good Samaritan.

La Compagnia della Gru (CdG), diretta dal Maestro Enrico Salvato, è un coro varesino attivo dal 2000. Il suo repertorio mescola gospel, spiritual, musical e pop, con arrangiamenti originali ispirati a funk, ritmi afro-latin e melodie swing. Vanta oltre 600 esibizioni in Italia e all’estero e ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi, come il diploma d’oro al Concorso Nazionale di Carpi. Per noi sono una garanzia e una tradizione ormai consolidata negli anni: l’atmosfera natalizia comincia a farsi sentire solo con concerto di Good Samaritan e della Compagnia della Gru!

MOSTRA DI PRESEPI

Dopo il successo dell’anno scorso, nel bellissimo contesto della Chiesa di Santa Maria Annunciata, ti aspetta la straordinaria mostra di presepi di Mirto, un caro amico dell’associazione.

Chiunque l’abbia visitata nel 2024 è tornato a casa con lo stupore negli occhi e una forte emozione nel cuore. È davvero una mostra da vedere per riflettere sulla natività e sui tempi difficili che stiamo vivendo.

L’esposizione è aperta nei giorni di sabato 6-13 e domenica 7-14 dicembre dalle 14:30 alle 18:30 (e durante e dopo il concerto di Natale di sabato 13 dicembre) e Mirto sarà presente per raccontare le sue opere. La visita è libera e gratuita.

Chi è Mirto

Creativo appassionato, Mirto dà nuova vita a materiali naturali o di recupero – legno, carta, metallo, plastica – trasformandoli in oggetti poetici e sorprendenti. Il presepe è il suo soggetto d’elezione: un simbolo che attraversa i secoli senza perdere forza, capace di raccontare la spiritualità dell’uomo anche in una società che cambia.

Le sue opere hanno partecipato a numerosi concorsi, ricevendo più volte premi per originalità e sensibilità artistica. Nel 2018 è stato selezionato per esporre alla prestigiosa mostra “100 presepi in Vaticano”.