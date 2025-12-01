Varese News

I regali solidali di Good Samaritan ODV: a Brunello un Natale che fa bene a tutti

Acquistare un dono solidale significa contribuire direttamente ai percorsi di educazione, assistenza medica e autonomia economica delle famiglie più fragili della regione di Gulu

I regali solidali di Good Samaritan ODV

Il Natale si avvicina e c’è un solo posto dove puoi trovare dei regali deliziosi e originali: la Bottega Solidale di Good Samaritan a Brunello, in via Santa Maria 20.

Galleria fotografica

I regali solidali di Good Samaritan ODV 4 di 9
I regali solidali di Good Samaritan ODV
I regali solidali di Good Samaritan ODV
I regali solidali di Good Samaritan ODV
I regali solidali di Good Samaritan ODV

Sostenere progetti educativi e dare lavoro dignitoso alle donne della comunità di Gulu, nel Nord Uganda, è possibile. Anche quest’anno Good Samaritan ODV, presenta il nuovo catalogo di Natale, un insieme curato di prodotti artigianali ugandesi e specialità alimentari italiane provenienti da realtà etiche.

Acquistare un dono solidale significa contribuire direttamente ai percorsi di educazione, assistenza medica e autonomia economica delle famiglie più fragili della regione di Gulu.

Un aiuto concreto che parte da un dono

Come spiegato dall’associazione nel catalogo Natale 2025 ogni acquisto sostiene il lavoro della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu (Uganda), che accoglie e forma donne vulnerabili offrendo loro un luogo sicuro, cure e un reddito stabile. Gli artigiani realizzano oggetti unici in foglia di banano, rafia e stoffe africane, mentre parte del ricavato contribuisce anche ai progetti educativi rivolti ai bambini.

Le novità per il Natale 2025

  • Panettoni solidali nelle shopper cucite a mano con le coloratissime stoffe africane delle donne di Gulu.
  • Pacchi natalizi dolci e salati, perfetti come dono autentico e ricco di significato.
  • Vino solidale con raffinati porta-vino in tessuto tinto a mano.
  • Agende e calendari 2026, per iniziare il nuovo anno con un segno di solidarietà.
  • Proposte dell’equo-mercato e prodotti alimentari d’eccellenza, provenienti da realtà solidali come cioccolato di Modica, scorzette d’arancio e cioccolato, croccantino pistacchio-mandorla-nocciola, sale aromatico, composte di frutta, tisanelle, tè e tisane, ma anche vino biologico, biscotti salati solo per nominarne alcuni!

Accanto a queste novità troverai i classici articoli artigianali per la casa, accessori originali, cosmetici eco-biologici e altre idee regalo, come saponi, creme, candele, presepi, ventagli e molto altro!

Guarda il catalogo 

Se sei un’azienda o un professionista puoi richiedere la fattura per detrarre i pacchi solidali come costo aziendale. Ogni dono scelto alla Bottega è un doppio regalo: per chi lo riceve e per le donne di Gulu che, grazie al tuo gesto, possono continuare a costruire una vita dignitosa.

Vieni a trovarci alla Bottega Solidale di Brunello o visita lo shop on-linehttps://www.good-samaritan.it/shop-solidale/ e ricevi a casa i tuoi prodotti preferiti.

Se vuoi fare una donazione liberale aiutaci sostenendo i bambini e i ragazzi attraverso un KIT SOLIDALEhttps://www.good-samaritan.it/sostienici/kit-solidali/

Good Samaritan, da oltre venticinque anni, porta avanti progetti di sostegno a distanza, microcredito, formazione e inclusione sociale a favore di donne, bambini e persone vulnerabili in Uganda. Visita il nostro sito e scopri i nostri progetti: https://www.good-samaritan.it/

Quest’anno rendi il tuo Natale davvero speciale: scegli un regalo solidale e cammina insieme a noi per costruire un futuro di speranza!

Alcune anticipazioni: sabato 13 dicembre ore 21.00 presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata in Brunello ci sarà il CONCERTO DI NATALE con la Compagnia della Gru. Sabato 6-13 e domenica 7-14 dicembre sarà aperta la MOSTRA DEI PRESEPI di Mirto Amabile che, dopo il successo dell’anno scorso, replica l’esposizione con opere d’arte inedite.

L’ingresso al mercatino solidale è libero.

Aperture della bottega solidale del mese di dicembre

Tutti i sabati e le domeniche, lunedì 22 e martedì 23, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30

Tel. 3495297872 (Susanna)
Sito internet | Facebook | Instagram

Pubblicato il 01 Dicembre 2025
