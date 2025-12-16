A Saronno il concerto di Natale dei Lions per donare un cane guida a una persona non vedente

Musica, solidarietà e spirito natalizio si incontrano domenica 21 dicembre alle 20.30 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, dove andrà in scena il Concerto di Natale promosso dal Lions Club Saronno Host Solidalia. Una serata speciale che unirà emozione e generosità, con un obiettivo concreto: contribuire all’acquisto di un cane guida per una persona non vedente.

In scena due cori per un Natale di speranza

Il concerto vedrà protagonisti il Piccolo Coro Santa Maria Ausiliatrice e il gruppo vocale Over Twelve, entrambi legati alla parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice di Milano. Saranno loro a portare sul palco le voci e le atmosfere del Natale, tra canti tradizionali e brani più moderni, per regalare al pubblico un momento di calore e condivisione.

Un aiuto concreto con la musica

«Fare del bene con il sorriso» è lo slogan che accompagna l’iniziativa, sostenuta anche dal Comune di Saronno e da numerose realtà imprenditoriali del territorio. Il ricavato del concerto sarà destinato a un progetto solidale molto concreto: regalare un cane guida a una persona non vedente, per offrirle un supporto fondamentale nella vita quotidiana e favorire una maggiore autonomia e serenità.

Solidarietà e partecipazione

L’iniziativa si inserisce nella tradizione di impegno sociale del Lions Club Saronno Host Solidalia, che anche quest’anno ha scelto di legare la festa del Natale a un gesto di solidarietà. Alla serata, che si preannuncia partecipata, saranno presenti autorità locali, sponsor e rappresentanti delle associazioni coinvolte.

L’ingresso è libero con offerta a favore del progetto. Al termine del concerto gli auguri di Natale, con brindisi e panettone.