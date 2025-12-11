Alla festa di Bizzozero sarà premiato il nuovo “Bizzozerese dell’anno”

Venerdì 12 dicembre il salone del Circolobizzozero accoglie la comunità per una serata di riconoscimenti e di festa. In passato insigniti Marcello Morandini, Mario De Bortoli, Renato Nidola, Renzo Talamona e Angelo Bianchi

Anche quest’anno Bizzozero rinnova una tradizione tra le più sentite del rione varesino. Venerdì 12 dicembre alle 20:45, il salone polivalente del Circolobizzozero, in via Monte Generoso ospiterà infatti la Festa del Bizzozerese dell’anno, l’appuntamento che riunisce il rione attorno ai suoi protagonisti e alle storie che ne raccontano l’impegno.

La serata è organizzata dal Circolobizzozero con la collaborazione di Acli Bizzozero, Club Bizzozero, Coop Il Centro Bizzozero e Parrocchia di Bizzozero, e da anni rappresenta un momento di riconoscenza collettiva verso chi ha contribuito a valorizzare la comunità, con il proprio lavoro o con la propria presenza attiva nel quartiere.

Protagonisti della serata saranno due riconoscimenti simbolici: il titolo di Bizzozerese dell’anno, che sarà consegnato dal sindaco Davide Galimberti al cittadino che ha dato lustro al rione, e il premio La Torretta, riservato a chi si è distinto in ambito educativo e nella trasmissione della conoscenza del territorio alle nuove generazioni.

Negli anni, il palco della festa ha accolto figure note come Marcello Morandini, Mario De Bortoli, Renato Nidola, Renzo Talamona e Angelo Bianchi, insieme a cittadini che, con discrezione, rendono ogni giorno più solido il legame con Bizzozero.

Il programma della serata prevede anche la consegna del premio di giornalismo “Don Giuseppe Macchi” promosso dal quotidiano Bizzozero.net, la premiazione degli sportivi bizzozeresi, la presentazione delle pubblicazioni dell’anno legate al rione, il ringraziamento ai Comitati Genitori delle scuole primarie, la proclamazione del “Socio dell’anno” del Circolobizzozero e la presentazione del nuovo “Calendario bizzozerese”.

A concludere, come da consuetudine, panettone e spumante per tutti.