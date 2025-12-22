Capodanno da Spitz Varese: un cenone tra sapori di mare, musica e tradizione

Un’atmosfera elegante ma informale, una proposta gastronomica curata e la voglia di festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. Spitz Varese si prepara a salutare il 2025 con un cenone di Capodanno pensato per chi ama la buona cucina e il piacere della convivialità.

La serata del 31 dicembre sarà un vero e proprio viaggio tra i sapori, con un menu che mette al centro il pesce e ingredienti selezionati, accompagnato da musica e momenti di festa fino allo scoccare della mezzanotte.

Il percorso gastronomico si apre con gli antipasti, affidati a due proposte raffinate: tentacolo su crema di patate e gamberi alla catalana, freschi e profumati, perfetti per iniziare la cena.

Come primo piatto arriva in tavola una lasagna al salmone e porri, equilibrata e delicata, mentre il secondo prevede un filetto di branzino gratinato, seguito da un sorbetto alla mela verde, pensato per rinfrescare il palato.

Per concludere un dolce di buon augurio, prima del tradizionale appuntamento di mezzanotte con cotechino e lenticchie, immancabili per augurare fortuna e prosperità nel nuovo anno.

Ad accompagnare la cena ci sarà la musica di Nando Productions DJ, per creare un’atmosfera coinvolgente e accompagnare gli ospiti nel conto alla rovescia verso il 2026. Nel prezzo sono inclusi acqua, caffè e una bottiglia ogni quattro persone.

Il costo è di 65 euro a persona.

Spitz Varese

Viale Valganna 34, Varese

Telefono: 0332285369

Sito|Facebook |Instagram