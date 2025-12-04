Finiti i lavori, riapre l’ufficio postale di Arcisate
Sono terminati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento all’ufficio postale di Arcisate. Gli interventi hanno riguardato il sistema di illuminazione, il rinnovo degli spazi della sala al pubblico e l’installazione di nuove postazioni ribassate per agevolare il rapporto con i clienti, oltre alla completa ristrutturazione delle sale consulenza.
Accanto ai tradizionali servizi postali, finanziari, assicurativi ed energetici, l’ufficio mette a disposizione anche diversi servizi INPS — come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello OBIS M — e i servizi anagrafici con quindici certificati ottenibili per i cittadini registrati dal proprio comune in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), gestita dal Ministero dell’Interno.
L’ufficio postale di piazza De Gasperi torna quindi operativo da giovedì 4 dicembre con il consueto orario: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.
