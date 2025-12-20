Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine

Torna il Frecciarossa a Milano Malpensa, anche se solo per il periodo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, nei weekend dal 7 febbraio al 15 marzo 2026. Un servizio che rappresenterà un nuovo test per l’Alta Velocità sullo scalo aeroportuale, raggiungibile tra l’altro ora su due itinerari diversi, via Saronno (Fn) o via Gallarate (Rfi, linea che sarà attivata a fine gennaio).

Il Frecciarossa torna a Malpensa dopo precedente servizio sperimentale, che aveva visto anche un’altra stagione olimpica, ai tempi di Torino 2006, con il collegamento diretto tra l’aeroporto e il capoluogo piemontese sotto le Alpi (nella foto corse prova con Etr700; foto Davide Bianco, febbraio 2023).

La direttrice verso il Veneto era stata indicata anche da Gruppo Fs e Sea – il gestore dell’aeroporto – come possibile sviluppo delle connessioni da/per Malpensa.

Ma quali saranno gli orari del servizio Frecciarossa Malpensa-Venezia-Udine?

Il treno con partenza da Malpensa Aeroporto T2 alle 11:37 arriverà a Venezia Santa Lucia alle ore 15.12, con fermate a Malpensa Aeroporto T1, Milano Centrale, Brescia, Desenzano, Verona Porta Nuova, Vicenza, Padova e Venezia Mestre.

In senso opposto il Frecciarossa in partenza da Udine alle ore 6.15 arriverà a Malpensa Aeroporto T2 alle ore 11.22, con fermate a Pordenone, Conegliano, Treviso Centrale, Venezia Mestre, Padova, Vicenza, Verona Porta Nuova, Desenzano, Brescia, Milano Centrale e Malpensa Aeroporto T1.

A partire dal 31 gennaio e fino al 16 marzo, oltre la conclusione dei Giochi, i servizi intermodali FrecciaLink “treno+bus” garantiranno poi collegamenti giornalieri con Cortina d’Ampezzo e il Cadore, Tesero e Predazzo. L’offerta verso Cortina d’Ampezzo consentirà di partire in Frecciarossa da grandi centri come Milano, Napoli, Roma, Firenze, Bologna e Padova, e proseguire da Venezia Mestre con il servizio bus. Inoltre, partendo da Roma, Firenze, Bologna e Verona e scendendo a Ora (Bolzano), sarà possibile raggiungere la Val di Fiemme con bus fino a Tesero, nuova fermata FrecciaLink, e Predazzo.