Natale nel Varesotto
Grandi novità al Rubino Christmas Market 2025
Riapre il temporary store di Rubino Spiriti in via San Martino a Varese. In arrivo un nuovo prodotto, evoluzione della ricerca iniziata con l’Amaro Rubino. Novità anche sul fronte degli eventi: il brand sarà presente per la prima volta ad Artigiano in Fiera
Torna anche quest’anno il Rubino Christmas Market, il temporary store di Rubino Spiriti ospitato negli spazi del Premiato Biscottificio (Via San Martino della Battaglia 6/b, Varese). Un appuntamento ormai fisso per chi cerca regali artigianali, sostenibili e fuori dal comune, aperto per tre weekend di dicembre prima di Natale.
Quest’anno, oltre agli ormai iconici Amaro Rubino e Amaro Rubino Lunatico, Rubino Spiriti svelerà qualcosa di completamente nuovo: un prodotto inedito, frutto di una ricerca che unisce territori, memoria e sperimentazione.
“È un omaggio ai luoghi che hanno ispirato la nascita di Rubino Spiriti e alle connessioni che l’acqua crea tra culture, paesaggi e storie personali” – anticipa il fondatore Matteo Rubino.
“Un progetto che nasce da lontano e che per me rappresenta un passo importante.”
Una rete di artigiani e alleati del territorio
Come ogni anno, il market ospiterà anche i prodotti di amici e partner che condividono i valori di Rubino Spiriti:
- Apicoltura Frattini, con i mieli del territorio
- Naturae Spirits, partner creativo del progetto Officine Liquide
- MIA Kombucha di Induno Olona
Novità nel calendario: Rubino Spiriti ad Artigiano in Fiera
Per la prima volta, Rubino Spiriti sarà presente anche ad Artigiano in Fiera, a Rho-Fiera Milano, dal 6 al 14 dicembre, insieme a Naturae Spirits. Un’occasione speciale per incontrare un pubblico più ampio e presentare in anteprima le novità della stagione.
Cosa si trova al Rubino Christmas Market e all’Artigiano in Fiera
Oltre al nuovo lancio, saranno disponibili:
- Amaro Rubino Bio
- Amaro Rubino Lunatico
- Il celebre WOWettone, panettone in vasocottura
- Il panettone “classico” con gocce di cioccolato e Amaro Rubino, realizzato con Pasticceria Colombo
- Il mini box “Qual è il tuo spirito?”
- Le gift box MIXO BOX e CIOCO BOX
Location – Rubino Christmas Market
Premiato Biscottificio
Via San Martino della Battaglia 6/b, Varese
Uno spazio affascinante nel cuore del centro storico, già sede di un autentico biscottificio varesino, oggi luogo dedicato a creatività, eventi e mostre.
Agenda 2025
Rubino Christmas Market – Varese
Orario continuato: 10.00–19.00
Sabato 6, domenica 7, lunedì 8 dicembre
Sabato 13 e domenica 14 dicembre
Sabato 20 e domenica 21 dicembre
Artigiano in Fiera – Rho Fiera Milano
Dal 6 al 14 dicembre 2025
Tutti i giorni, orario continuato 10.00–22.30
Contatti
Rubino Spiriti
@: cincin@amarorubino.it
M: +39 333 209 7881