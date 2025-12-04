Grandi novità al Rubino Christmas Market 2025

Torna anche quest’anno il Rubino Christmas Market, il temporary store di Rubino Spiriti ospitato negli spazi del Premiato Biscottificio (Via San Martino della Battaglia 6/b, Varese). Un appuntamento ormai fisso per chi cerca regali artigianali, sostenibili e fuori dal comune, aperto per tre weekend di dicembre prima di Natale.

Quest’anno, oltre agli ormai iconici Amaro Rubino e Amaro Rubino Lunatico, Rubino Spiriti svelerà qualcosa di completamente nuovo: un prodotto inedito, frutto di una ricerca che unisce territori, memoria e sperimentazione.

“È un omaggio ai luoghi che hanno ispirato la nascita di Rubino Spiriti e alle connessioni che l’acqua crea tra culture, paesaggi e storie personali” – anticipa il fondatore Matteo Rubino.

“Un progetto che nasce da lontano e che per me rappresenta un passo importante.”

Una rete di artigiani e alleati del territorio

Come ogni anno, il market ospiterà anche i prodotti di amici e partner che condividono i valori di Rubino Spiriti:

Apicoltura Frattini, con i mieli del territorio

Naturae Spirits, partner creativo del progetto Officine Liquide

MIA Kombucha di Induno Olona

Novità nel calendario: Rubino Spiriti ad Artigiano in Fiera

Per la prima volta, Rubino Spiriti sarà presente anche ad Artigiano in Fiera, a Rho-Fiera Milano, dal 6 al 14 dicembre, insieme a Naturae Spirits. Un’occasione speciale per incontrare un pubblico più ampio e presentare in anteprima le novità della stagione.

Cosa si trova al Rubino Christmas Market e all’Artigiano in Fiera

Oltre al nuovo lancio, saranno disponibili:

Amaro Rubino Bio

Amaro Rubino Lunatico

Il celebre WOWettone, panettone in vasocottura

Il panettone “classico” con gocce di cioccolato e Amaro Rubino, realizzato con Pasticceria Colombo

Il mini box “Qual è il tuo spirito?”

Le gift box MIXO BOX e CIOCO BOX

Location – Rubino Christmas Market

Premiato Biscottificio

Via San Martino della Battaglia 6/b, Varese

Uno spazio affascinante nel cuore del centro storico, già sede di un autentico biscottificio varesino, oggi luogo dedicato a creatività, eventi e mostre.

Agenda 2025

Rubino Christmas Market – Varese

Orario continuato: 10.00–19.00

Sabato 6, domenica 7, lunedì 8 dicembre

Sabato 13 e domenica 14 dicembre

Sabato 20 e domenica 21 dicembre

Artigiano in Fiera – Rho Fiera Milano

Dal 6 al 14 dicembre 2025

Tutti i giorni, orario continuato 10.00–22.30

Contatti

Rubino Spiriti

@: cincin@amarorubino.it

M: +39 333 209 7881

Sito | Facebook | Instagram