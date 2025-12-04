Varese News

Grandi novità al Rubino Christmas Market 2025

Riapre il temporary store di Rubino Spiriti in via San Martino a Varese. In arrivo un nuovo prodotto, evoluzione della ricerca iniziata con l’Amaro Rubino. Novità anche sul fronte degli eventi: il brand sarà presente per la prima volta ad Artigiano in Fiera

Rubino Christmas Market 2025
06 Dicembre 2025 - 21 Dicembre 2025

Torna anche quest’anno il Rubino Christmas Market, il temporary store di Rubino Spiriti ospitato negli spazi del Premiato Biscottificio (Via San Martino della Battaglia 6/b, Varese). Un appuntamento ormai fisso per chi cerca regali artigianali, sostenibili e fuori dal comune, aperto per tre weekend di dicembre prima di Natale.

Quest’anno, oltre agli ormai iconici Amaro Rubino e Amaro Rubino Lunatico, Rubino Spiriti svelerà qualcosa di completamente nuovo: un prodotto inedito, frutto di una ricerca che unisce territori, memoria e sperimentazione.

“È un omaggio ai luoghi che hanno ispirato la nascita di Rubino Spiriti e alle connessioni che l’acqua crea tra culture, paesaggi e storie personali” – anticipa il fondatore Matteo Rubino.
“Un progetto che nasce da lontano e che per me rappresenta un passo importante.”

Una rete di artigiani e alleati del territorio

Come ogni anno, il market ospiterà anche i prodotti di amici e partner che condividono i valori di Rubino Spiriti:

  • Apicoltura Frattini, con i mieli del territorio
  • Naturae Spirits, partner creativo del progetto Officine Liquide
  • MIA Kombucha di Induno Olona

Novità nel calendario: Rubino Spiriti ad Artigiano in Fiera

Per la prima volta, Rubino Spiriti sarà presente anche ad Artigiano in Fiera, a Rho-Fiera Milano, dal 6 al 14 dicembre, insieme a Naturae Spirits. Un’occasione speciale per incontrare un pubblico più ampio e presentare in anteprima le novità della stagione.

Cosa si trova al Rubino Christmas Market e all’Artigiano in Fiera

Oltre al nuovo lancio, saranno disponibili:

  • Amaro Rubino Bio
  • Amaro Rubino Lunatico
  • Il celebre WOWettone, panettone in vasocottura
  • Il panettone “classico” con gocce di cioccolato e Amaro Rubino, realizzato con Pasticceria Colombo
  • Il mini box “Qual è il tuo spirito?”
  • Le gift box MIXO BOX e CIOCO BOX

Location – Rubino Christmas Market

Premiato Biscottificio
Via San Martino della Battaglia 6/b, Varese
Uno spazio affascinante nel cuore del centro storico, già sede di un autentico biscottificio varesino, oggi luogo dedicato a creatività, eventi e mostre.

Agenda 2025

Rubino Christmas Market – Varese
Orario continuato: 10.00–19.00
Sabato 6, domenica 7, lunedì 8 dicembre
Sabato 13 e domenica 14 dicembre
Sabato 20 e domenica 21 dicembre

Artigiano in Fiera – Rho Fiera Milano
Dal 6 al 14 dicembre 2025
Tutti i giorni, orario continuato 10.00–22.30

Contatti

Rubino Spiriti
@: cincin@amarorubino.it
M: +39 333 209 7881

Sito | Facebook | Instagram

4 Dicembre 2025
di

