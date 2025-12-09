H come humor, harem, Herbie Hancock e gli 883. Torna ABC con Gian Paolo e Oscar

H come humor, harem, Herbie Hancock e gli 883 (per questa ci vuole un secondo). A voi cosa viene in mente con la lettera H? Martedì alle 21 su Radio Materia torna il duo di ABC, Gian Paolo De Tomasi e Oscar Micci, pronto a giocare con voi e a farvi passare un’ora e mezza in completo relax, ascoltando buona musica e viaggiando tra le parole con la lettera della settimana.

Tra gli aneddoti e le strane leggi di Gian Paolo, le riflessioni e le chicche musicali di Oscar non perdetevi la nuova puntata della loro trasmissione che ogni settimana analizza personaggi, storie, concetti, fenomeni musicali e culturali da tutto il mondo.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE VI SONO PIACIUTE