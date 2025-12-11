Hansel, Gretel e la strega Clodoalda al Teatro Bosco di Busto Arsizio

Hansel, Gretel, e la strega Clodoalda aprono il trittico di spettacoli natalizi in programma al Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio.

L’appuntamento è per il pomeriggio di domenica 14 dicembre alle ore 17 al teatro di via Bergamo 12, a Busto Arsizio .

Due attori (Davide Scaccianoce e Noemi Bassani) riordinando il magazzino del teatro, tra le carabattole e i costumi, ripescano un polveroso baule. Cosa ci sarà dentro?

Tanti ricordi… e una sorella ed un fratello che hanno voglia di raccontare la loro storia!

Tra burattini, canzoni e qualche biscotto i due attori si metteranno in gioco per aiutare i due fratellini a tornare a casa.

Spettacolo della compagnia L’Arca di Noe con i pupazzi di Gabriella Roggero e la regia di Walter Broggini. Musiche di Stefano Tosi.

Ingresso posto unico a 7 euro.

Adatto dai 3 anni in su.

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a prenotazione@arcadinoeteatro.com oppure 351 3751758.

Biglietteria aperta 1 ora prima inizio spettacolo — chi non ha prenotato può acquistare i biglietti direttamente in teatro (fino a esaurimento posti).