Busto Arsizio
Hansel, Gretel e la strega Clodoalda al Teatro Bosco di Busto Arsizio
Lo spettacolo della compagnia L’Arca di Noe in scena domenica 14 dicembre alle ore 17 apre il tris di spettacoli per famiglie in programma per il periodo natalizio
Hansel, Gretel, e la strega Clodoalda aprono il trittico di spettacoli natalizi in programma al Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio.
L’appuntamento è per il pomeriggio di domenica 14 dicembre alle ore 17 al teatro di via Bergamo 12, a Busto Arsizio .
Due attori (Davide Scaccianoce e Noemi Bassani) riordinando il magazzino del teatro, tra le carabattole e i costumi, ripescano un polveroso baule. Cosa ci sarà dentro?
Tanti ricordi… e una sorella ed un fratello che hanno voglia di raccontare la loro storia!
Tra burattini, canzoni e qualche biscotto i due attori si metteranno in gioco per aiutare i due fratellini a tornare a casa.
Spettacolo della compagnia L’Arca di Noe con i pupazzi di Gabriella Roggero e la regia di Walter Broggini. Musiche di Stefano Tosi.
Ingresso posto unico a 7 euro.
Adatto dai 3 anni in su.
Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a prenotazione@arcadinoeteatro.com oppure 351 3751758.
Biglietteria aperta 1 ora prima inizio spettacolo — chi non ha prenotato può acquistare i biglietti direttamente in teatro (fino a esaurimento posti).