Incidente stradale a Gallarate in corso Sempione, coinvolto un 18enne

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Gallarate e i soccorritori del sistema Soreu Laghi

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Venerdì mattina poco prima delle 8 a Gallarate, in corso Sempione 17, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti un’auto e una moto. Nell’impatto è rimasto ferito un giovane di 18 anni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Gallarate e i soccorritori del sistema Soreu Laghi. Attivate un’ambulanza di base e un mezzo di soccorso avanzato.

Il ferito è stato soccorso in codice verde, quindi in condizioni non gravi.

Pubblicato il 12 Dicembre 2025
