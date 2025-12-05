L’accensione dell’albero dà il via al Natale di Cardano

Un Natale con tante iniziative a Cardano al Campo, con il programma degli eventi natalizi di dicembre 2025. Il Comune ripropone la formula di successo del “Natale a Cardano”, molto apprezzata nell’edizione precedente. Un mese dedicato a famiglie, bambini e a tutti coloro che desiderano vivere l’atmosfera delle feste attraverso momenti di condivisione, cultura e solidarietà, arricchita di nuovi appuntamenti e collaborazioni con le realtà del territorio.

«Come sempre obiettivo è creare momenti di comunità e offrire occasioni di incontro, cultura e divertimento per tutte le età» dice Paola Torno, assessora a Persona, Socialità e Cultura..

Inaugurazione e accensione dell’Albero di Natale

8 dicembre – Piazza Mazzini

Come tradizione vuole, l’8 dicembre si riaccenderanno le luci del grande albero in piazza. Dalle Piazza Mazzini e anche quest’anno saranno i canti natalizi e la musica dal vivo di Giorgia Testa ad accompagnare l’accensione dell’albero e delle luminarie delle vie del centro fino a Cuoricino.

“Il Natale in piazza ” e Babbo natale

14 dicembre – Centro cittadino dalle 14,30 alle 18,00

Come lo scorso anno, la via del centro e la piazza si trasformano in un accogliente villaggio natalizio con gli stand di associazioni di volontariato, CCRR e realtà commerciali cardanesi, con oggettistica, specialità gastronomiche, strenne, dolci e musica tradizionale diffusa.

Grazie alla Pro Loco i bimbi potranno spedire le letterine a di Babbo Natale attraverso la cassettina. Mentre un bellissimo set fotografico a tema natalizio sarà allestito dal Comitato Genitori nell’atrio della Casa Paolo VI.

Presso il gazebo dell’Amministrazione alle 15,00 verrà premiata la vetrina natalizia che avrà ricevuto i voti e l’apprezzamento dei cittadini per l’allestimento migliore.

Intanto nelle sale dell’ Oratorio i bambini accompagnati dai loro geniitori potranno divertirsi con la “Cioccotombolata”

In sala Ipazia dopo la presentazione del Tacuen de Cardan 2026 alle 16,30 ci sarà una lettura animata per bambini mentre sulle pareti della sala faranno bella mostra i quadri dei “Pittori Cardanesi”.

La musica dal vivo alle 17,30 animerà il musical “Il mistero del Natale” nel parterre della piazza.

E infine un aperitivo e un brindisi offerto dagli Assessori augurerà liete feste a tutti .

Concerti e spettacoli natalizi– luoghi diversi

La domenica 7 in Sala Spadolini, il Centro di cultura Giovanni Morosi ci regala un incontro con la musica e le spiegazioni del prof. Olivato.

Sabato 13 il Concerto di Gala della Filarmonica nell’accogliente sala dell’Auditorium

Sabato 20 le Olimpiadi invernali Milano-Cortina fanno tappa in Sala Pertini con lo spettacolo comico “Un cerchio dopo l’altro”, premiato dal Comitato Cultural Olympiad .

E sempre in Sala Pertini domenica 21 “Il Natale rubato”spettacolo di musica e canto proposto dall’associazione La musica del cuore ets.

Il Natale dello Sport

Venerdì 19 la Festa dello sportivo, dopo la messa delle 20,30 presso la chiesa di Cuoricino, una serata dedicata alle associazioni sportive cardanesi, con premiazioni degli atleti che si sono distinti durante l’anno.

La Vigilia con la piva

Il pomeriggio del 24 vedrà in tanti angoli e strade del paese i musicisti della Filarmonica impegnati a suonare la tradizionale piva di Natale la melodia antica da sempre amata per la gioia che trasmette. Prima sosta in via Alpi alle 15,00 con il brindisi del Sindaco, seguiranno le tappe in piazza Falcone e Borsellino, poi le vie Grossoni, Bellini, Carreggia, Spotti, Liguria, e dalle 18,00 presso la chiesa del Cuoricino e per terminare alle 19,15 Chiesa Sant’Anastasio.

«L’Amministrazione invita la cittadinanza a partecipare numerosa a tutte le iniziative qui ricordate e augura serene feste e un Santo Natale lieto e di pace a tutti» conclude Paola Torno.