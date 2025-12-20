Martedì il presepe vivente anima Varese: oltre 300 bambini in piazza San Vittore

Il 23 dicembre torna l’appuntamento con il presepe vivente nel cuore della città: più di 300 bambini e 100 volontari daranno vita alla rappresentazione

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti natalizi più sentiti dai varesini: martedì 23 dicembre, a partire dalle 15.30, il centro storico attorno alla Basilica di San Vittore sarà animato dal presepe vivente, giunto alla ventiseiesima edizione. L’evento è promosso dall’associazione AGGS Varese 2, che coinvolge oltre 300 bambini e 100 volontari.

“La Stella dei Magi”: il racconto della Natività

Il titolo scelto per questa edizione è “La Stella dei Magi”, una sacra rappresentazione che si terrà alle 17.00 e che racconterà il Mistero della Natività dal punto di vista dei Re Magi, uomini in cammino alla ricerca del senso ultimo della vita. A guidarli sarà un Angelo, che li condurrà – insieme al pubblico – verso la cometa, simbolo della luce vera che brilla nel buio.

Dalle 15.30 il villaggio di Greccio prende vita

La manifestazione inizierà nel primo pomeriggio, con la rievocazione del villaggio di Greccio, il luogo in cui San Francesco rappresentò per la prima volta la nascita di Gesù. Per le vie adiacenti a piazza San Vittore, tra scene di vita quotidiana e figuranti in costume, il centro cittadino si trasformerà in un piccolo angolo di Palestina.

Un gesto di solidarietà: il mercatino per Avsi

Durante il pomeriggio sarà possibile acquistare panettoni e altri prodotti solidali, il cui ricavato andrà a sostenere i progetti della Fondazione AVSI attivi in Ucraina, Palestina, Libano, Siria, Giordania e Italia. Un modo per legare il significato del Natale a un gesto concreto di vicinanza a chi vive in situazioni di difficoltà.

Un evento che coinvolge tutta la città

Il presepe vivente si conferma come uno dei momenti più partecipati del Natale varesino, capace di coinvolgere famiglie, volontari, cittadini e visitatori in un’esperienza corale che unisce tradizione, fede e solidarietà.