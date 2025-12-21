Natale amaro per la Varesina, battuta 2-1 dal Caldiero Terme

La Varesina perde anche contro il Caldiero Terme nell’ultima gara del 2025 giocata all’Elmec Solar Stadium, dove la squadra di mister Cristian Soave si impone per 2-1. Le fenici sono protagoniste di una prova opaca, caratterizzata da pochissime occasioni da rete create. Sin dai primi minuti è il Caldiero a fare la partita: i veneti passano in vantaggio dopo 22 giri di lancette e gestiscono il risultato fino al 40′ della ripresa, quando la squadra di mister Marco Spilli trova l’1-1 con un bel gol di Baud Banaga, già pericoloso nei primi minuti del secondo tempo, con una punizione insidiosa. Nel finale, però, gli ospiti riescono a rimettere il muso avanti grazie alla rete dell’ex Mattia Mauri, che firma il definitivo 2-1. Per i padroni di casa si tratta dell’ottava sconfitta in campionato, la terza consecutiva. I rossoblù chiudono il girone di andata con appena 13 punti, al pari della Vogherese. I veneti, invece, fanno un balzo importante salendo a 23 punti e si allontanano dalla zona playout.

Fischio d’inizio

La Varesina scende in campo con il 3-4-3 con Bovi in porta, in difesa pirola, Cavalli e Alari, in mediana Grieco e Andreoli, sulle corsie mancine agiscono Miconi e Vaz, il tridente offensivo è composto da Guri, Costantino e Larhrib. Il Caldiero Terme risponde con l’albero di natale (4-3-2-1) con Zouaghi tra i pali, davanti a lui Caneva Pelagatti, Gentile e Amoh, i tre di centrocampo sono Liberati, Zazzi e Patdji, sulla trequarti ci sono l’ex Mauri e Locati a supporto di bomber Zerbato. Il direttore di gara è Gabriele Iorfida di Collegno, coadiuvato da Alfonso Rocco di Castellammare Di Stabia e Dario Gherardini di Faenza.

Primo tempo

Il primo pericolo della gara lo crea il Caldiero dopo 4 minuti con un colpo di testa di Petdji. Poco dopo è Mauri a provarci con il destro, che termina fuori di poco. Al 13’ diagonale di Caneva, respinto da Bovi con i piedi. Al 22’ arriva il gol del vantaggio del Caldiero Terme, siglato da Gentile: Zerbato prolunga di testa verso il centro dell’area, Bovi non esce e il difensore gialloverde anticipa tutti, insaccando l’1-0. Alla mezz’ora traversone di Zazzi dalla destra, Zerbato anticipa sul primo palo e colpisce di testa, ma non inquadra la porta. Il primo, timido tentativo della Varesina arriva al 40’ con un tiro di Guri. Il primo tempo si chiude sull’1-0 per gli ospiti dopo un minuto di recupero.

Secondo tempo

Al 3’ la Varesina va vicina al pareggio con un bel calcio di punizione battuto da Baud Banaga, che esce di pochissimo. Dopo questo tentativo la partita torna a ricalcare l’andamento del primo tempo, con il Caldiero che mantiene il pallino del gioco. Al 40’ la Varesina trova il gol del pareggio grazie a una splendida giocata di Baud Banaga, che salta diversi avversari e deposita il pallone in fondo al sacco. La gioia dell’1-1 dura però pochissimo, perché al 45’ il Caldiero torna avanti con un gran gol dell’ex Mattia Mauri, che gira in rete un pallone servitogli da Zazzi. Nei quattro minuti di recupero le Fenici non riescono a evitare la sconfitta.

VARESINA – CALDIERO TERME 1-2 (0-1)

Marcatori: 23’ pt Gentile, 40’ st Baud Banaga, 45’st Mauri

Varesina (3-4-3): Bovi, Pirola, Cavalli, Alari (27’ st Caverzasi); Miconi, Andreoli (27’ st Rosa), Grieco, Vaz (31’ st Testa); Guri (31’ st Sassi), Costantino, Larhrib (1’ st Baud Banaga). A disp.: Lorenzi, Grassi, Valisena, Franzoni. All.: Marco Spilli

Caldiero Terme (4-3-2-1): Zouaghi; Caneva, Pelagatti, Gentile (36’ st Viviani), Amoh; Liberati, Zazzi, Petdji; Locati (27’ st Parisi), Mauri; Zerbato. A disp.: Malusà, Cavallotti, Ndao, Maseko, Guglielmoni, Borgna, Fiori. All.: Cristian Soave.

Arbitro: Gabriele Iorfida di Collegno (Rocco e Gherardini)

Angoli: 3-7

Ammoniti: Vaz (V), Pirola (V), Caneva (C), Caverzasi (V), Mauri (C)

Recupero: 1’+ 4’

RISULTATI 17° GIORNATA – SERIE D GIRONE B

Brusaporto – Oltrepò 0-1, CASTELLANZESE – VIRTUS CGB 3-1, Leon -Casatese 0-0, Sondrio – Caratese 1-1, Pavia – Chievo 0-2, Scanzorosciate – Real Calepina 1-2, VARESINA – CALDIERO 1-2, Villa Valle – Breno 4-0, Vogherese – Milan Futuro 2-2.

CLASSIFICA

Folgore Caratese 35, Chievo 32, Brusaporto 31, Casatese 30, Villa Valle 29, Milan Futuro 28, CASTELLANZESE, Leon e Virtus CiseranoBergamo 24, Caldiero 23, Oltrepò (-1) 22, Breno 21, Real Calepina e Scanzorosciate 17, VARESINA e Vogherese 13, Pavia 12, Nuova Sondrio 11.