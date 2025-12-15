Natale in piscina per i più piccoli: giochi e divertimento con Saronno Servizi

L’appuntamento organizzato da Saronno Servizi e dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 an si terrà domenica 21 dicembre dalle 10 alle 12, nella struttura di via Miola

Una mattinata di festa tra giochi, tuffi e allegria: torna alla piscina comunale di Saronno la Festa di Natale in acqua, l’appuntamento organizzato da Saronno Servizi SSD e dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. L’edizione 2024 si terrà domenica 21 dicembre dalle 10 alle 12, nella struttura di via Miola 5.

L’iniziativa, ormai parte della tradizione natalizia della città, è pensata per offrire un momento di sport, svago e socialità in un ambiente sicuro e festoso. Durante la mattinata i giovani partecipanti saranno coinvolti in attività ludico-ricreative in acqua, seguiti dallo staff tecnico della piscina. L’obiettivo è vivere lo spirito natalizio in modo attivo e coinvolgente, all’insegna del movimento e della condivisione.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione, da effettuare direttamente alla reception dell’impianto.

Saronno Servizi SSD ricorda inoltre che la pista di pattinaggio su ghiaccio resterà aperta per tutto il periodo natalizio, ad eccezione del 25 dicembre e delle mattinate del 26 dicembre e 1° gennaio, quando l’impianto sarà chiuso.

Per ulteriori informazioni o per prenotare la partecipazione alla festa in piscina, è possibile rivolgersi alla reception della piscina comunale di Saronno.