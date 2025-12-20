Non tutto succede a Milano. Luca Re e Federico Caon raccontano il percorso creativo in provincia
L'ottava puntata del programma di Radio Materia vede protagonista un giovane musicista e il suo manager che raccontano come sia difficile accendere la creatività partendo dal proprio contesto
In questa nuova puntata di NOIse la conduttrice Arianna Bonazzi dialoga con il musicista Luca Re e il suo manager Federico Caon riguardo al loro percorso nel settore creativo.
I due ospiti descrivono la nascita del collettivo Outsun e le sfide legate al fare arte in provincia, sottolineando la necessità di cercare conferme nelle grandi città prima di essere valorizzati nei propri luoghi d’origine.
Attraverso il racconto di aneddoti personali e professionali, emerge una riflessione profonda sulla motivazione e sulla responsabilità etica dell’artista verso il proprio pubblico. Federico e Luca spiegano come il loro legame si sia trasformato da una collaborazione fortuita in una missione condivisa per promuovere l’ascolto autentico e il supporto alle realtà locali.
Il dialogo si conclude con la presentazione dei loro nuovi progetti musicali, SP57 e SP1, che celebrano il ritorno alle radici e l’importanza di vivere consapevolmente il presente.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.