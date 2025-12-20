Non tutto succede a Milano. Luca Re e Federico Caon raccontano il percorso creativo in provincia



In questa nuova puntata di NOIse la conduttrice Arianna Bonazzi dialoga con il musicista Luca Re e il suo manager Federico Caon riguardo al loro percorso nel settore creativo.

I due ospiti descrivono la nascita del collettivo Outsun e le sfide legate al fare arte in provincia, sottolineando la necessità di cercare conferme nelle grandi città prima di essere valorizzati nei propri luoghi d’origine.

Attraverso il racconto di aneddoti personali e professionali, emerge una riflessione profonda sulla motivazione e sulla responsabilità etica dell’artista verso il proprio pubblico. Federico e Luca spiegano come il loro legame si sia trasformato da una collaborazione fortuita in una missione condivisa per promuovere l’ascolto autentico e il supporto alle realtà locali.

Il dialogo si conclude con la presentazione dei loro nuovi progetti musicali, SP57 e SP1, che celebrano il ritorno alle radici e l’importanza di vivere consapevolmente il presente.