“Note di Luce” al Santuario del Sacro Monte

Domenica 7 dicembre alle ore 17.45 presso il Santuario del Sacro Monte di Varese l’Associazione Organistica Varesina propone un concerto di musica organistica e corale dedicato al tempo di Avvento e di Natale. Alla consolle dell’organo Mascioni si alterneranno Pietro Colnago, Marco De Vita e Matteo Maino, la parte corale sarà eseguita dal Gruppo Polifonico Josquin Desprez di Varese diretto dal M° Francesco Miotti.

Programma

Organista: Marco De Vita

H. Zimmer (1957), arr. A. Lapwood (1995)

– Cornfield Chase, dal film “Interstellar”

P. A. Yon (1886-1943)

– Gesù Bambino

J.S. Bach (1685-1750)/C. Gounod (1818-1893), arr. M. De Vita (1997)

– Meditazione/Ave Maria

Coro

Josquin Despréz (1440 circa – 1521)

– Ave vera virginitas – mottetto a 4 voci

G. Pierluigi da Palestrina (1526 – 1594)

– Alma redemptoris mater – mottetto a 4 voci

Melodia popolare tedesca

– Su te Betlemme la luce (arr. per coro a 4 voci di Luigi Molfino (1916 – 2012))

Organista: Matteo Maino

Pietro Alessandro Yon (1886-1943)

– Prelude Rorate Coeli (da “First Religious Suite for Organ”)

Ilario Cecconi (1912-2008)

– Ninna nanna

Franco Vittadini (1884-1948)

– Presepio di Greccio (dai “Quadretti Francescani”)

Coro

Karl Jenkins (1944)

– Laudamus te (da “GLORIA”) per coro a 4 voci

Anonimo

– O nuit brillante “Vieux noël” a 4 voci

Francesco Soto de Langa (1534 – 1619)

– Nell’apparir del sempiterno sole

lauda a 3 voci (alla Madonna del Presepio di Santa Maria Maggiore di Roma)

Organo: Pietro Colnago

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

– Nun komm, der Heiden Heiland (Vieni ora, Salvatore delle genti) BWV 659

Franco Vittadini (1884-1948)

– Pastorale in Do maggiore

Jean – Jacques Charpentier (1734-1794)

– Noël “Laissez paitre vos bètes”

Coro e Organo

Sally De Ford (1959)

– Born Is the Light of the World “Anthem” a 4 voci e organo

“Carol” tradizionale inglese

– God rest you merry, gentlemen

arrangiamento per coro a 4 voci e organo di David Willcocks (1919 – 2015)