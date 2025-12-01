Tempo Libero
“Note di Luce” al Santuario del Sacro Monte
Domenica 7 dicembre alle ore 17.45 presso il Santuario del Sacro Monte di Varese l’Associazione Organistica Varesina propone un concerto di musica organistica e corale dedicato al tempo di Avvento e di Natale. Alla consolle dell’organo Mascioni si alterneranno Pietro Colnago, Marco De Vita e Matteo Maino, la parte corale sarà eseguita dal Gruppo Polifonico Josquin Desprez di Varese diretto dal M° Francesco Miotti.
Programma
Organista: Marco De Vita
H. Zimmer (1957), arr. A. Lapwood (1995)
– Cornfield Chase, dal film “Interstellar”
P. A. Yon (1886-1943)
– Gesù Bambino
J.S. Bach (1685-1750)/C. Gounod (1818-1893), arr. M. De Vita (1997)
– Meditazione/Ave Maria
Coro
Josquin Despréz (1440 circa – 1521)
– Ave vera virginitas – mottetto a 4 voci
G. Pierluigi da Palestrina (1526 – 1594)
– Alma redemptoris mater – mottetto a 4 voci
Melodia popolare tedesca
– Su te Betlemme la luce (arr. per coro a 4 voci di Luigi Molfino (1916 – 2012))
Organista: Matteo Maino
Pietro Alessandro Yon (1886-1943)
– Prelude Rorate Coeli (da “First Religious Suite for Organ”)
Ilario Cecconi (1912-2008)
– Ninna nanna
Franco Vittadini (1884-1948)
– Presepio di Greccio (dai “Quadretti Francescani”)
Coro
Karl Jenkins (1944)
– Laudamus te (da “GLORIA”) per coro a 4 voci
Anonimo
– O nuit brillante “Vieux noël” a 4 voci
Francesco Soto de Langa (1534 – 1619)
– Nell’apparir del sempiterno sole
lauda a 3 voci (alla Madonna del Presepio di Santa Maria Maggiore di Roma)
Organo: Pietro Colnago
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
– Nun komm, der Heiden Heiland (Vieni ora, Salvatore delle genti) BWV 659
Franco Vittadini (1884-1948)
– Pastorale in Do maggiore
Jean – Jacques Charpentier (1734-1794)
– Noël “Laissez paitre vos bètes”
Coro e Organo
Sally De Ford (1959)
– Born Is the Light of the World “Anthem” a 4 voci e organo
“Carol” tradizionale inglese
– God rest you merry, gentlemen
arrangiamento per coro a 4 voci e organo di David Willcocks (1919 – 2015)