Un cervo entra in corsa alla stazione di Induno Olona
Il maestoso esemplare si si è inoltrato nella trincea della ferrovia Varese-Porto Ceresio, spingendosi fino alla banchina. Ritardi sulle linee transfrontaliere e per Porto Ceresio
Insolita presenza alla stazione di Induno Olona: nella mattina di domenica 28 dicembre un maestoso cervo si è inoltrato nella trincea della ferrovia Varese-Porto Ceresio (Stabio), spingendosi fino alla banchina, “tallonato” dal treno che procedeva a velocità ridotta.
«Si è fortunatamente dileguato poi nel bosco», racconta il professor Alessandro Tamborini, cattedratico di Scienze Religiose, Storia e Simbolismo dell’Arte Antica e Medievale, che ha colto l’insolito avvistamento in un video.
Trenord alle 10.13 ha segnalato “ritardi medi di 20 minuti per la presenza di animali in prossimità della linea ferroviaria” e “possibili variazioni di percorso e cancellazioni” alle linee transfrontaliere (Bellinzona-Malpensa e Varese-Mendrisio-Como) e alla Milano-Varese-Porto Ceresio.
Negli ultimi mesi sono frequenti avvistamenti di ungulati nella zona della Valceresio e in particolare nel territorio di Induno Olona, con episodi che coinvolgono soprattutto cinghiali e caprioli. Gli animali vengono osservati sempre più spesso in prossimità dei centri abitati, lungo le strade provinciali e comunali o ai margini delle aree boschive che caratterizzano il fondovalle e le pendici del Parco regionale Campo dei Fiori.
Si tratta di un fenomeno noto e in crescita, legato da un lato all’elevata presenza faunistica nelle aree naturali della provincia di Varese, dall’altro alla progressiva riduzione degli spazi selvatici e alla facilità con cui gli animali trovano cibo vicino alle zone urbanizzate. A Induno Olona non sono rari gli avvistamenti nelle ore serali e notturne, con conseguenti preoccupazioni per la sicurezza stradale, soprattutto lungo le arterie più trafficate.
