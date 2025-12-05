Un fine settimana di eventi speciali per il weekend dell’Immacolata al Monastero di Torba

In vista della chiusura stagionale, il Monastero di Torba, bene FAI e sito riconosciuto Patrimonio dell’Umanità, propone per il prossimo fine settimana un ricco calendario di iniziative dedicate alla storia, alla tradizione natalizia e alle famiglie. Da sabato 6 a lunedì 8 dicembre saranno tre gli appuntamenti pensati per valorizzare il complesso monastico e offrire ai visitatori un’ultima occasione per vivere la magia del luogo.

Sabato 6 dicembre – “Un Presepe Dipinto” (ore 14.00)

Il primo evento, in programma sabato alle 14.00, prevede una speciale visita guidata tra Castelseprio e Torba dal titolo “Un Presepe Dipinto”. Il percorso prenderà avvio dall’area archeologica di Castelseprio, dove — attraverso la lettura di brani tratti dai vangeli apocrifi — verrà proposta ai visitatori un’introduzione narrativa e iconografica alla Sacra Famiglia. La visita proseguirà poi al Monastero di Torba, dove sarà possibile approfondire l’evoluzione di stili, colori e linguaggi artistici legati al tema della Natività.

Prenotazioni: https://fondoambiente.it/eventi/un-presepe-dipinto-speciale-visita-guidata-al-ciclo-della-nativita-e-alla-torre

Domenica 7 dicembre – “Natale, notte di meraviglia” (ore 15.00)

Il pomeriggio di domenica, alle 15.00, sarà dedicato ai bambini dai 5 ai 9 anni con l’attività “Natale, notte di meraviglia”.

Attraverso un racconto illustrato, i piccoli partecipanti ripercorreranno la storia del Natale dal punto di vista di Giuseppe, per poi cimentarsi in un laboratorio di scrittura creativa pensato per stimolare immaginazione e narrazione.

Prenotazioni: https://fondoambiente.it/eventi/al-monastero-in-famiglia

Lunedì 8 dicembre – Visita guidata e degustazione di panettone

Per la giornata dell’8 dicembre, il Monastero propone una visita guidata dedicata alla storia del complesso, primo bene acquisito dal FAI e luogo che custodisce secoli di vita monastica e testimonianze artistiche.

Al termine dell’itinerario è prevista una degustazione di panettone artigianale, per concludere l’esperienza nel segno della convivialità.

Prenotazioni: https://fondoambiente.it/eventi/Visita-guidata-e-degustazione-di-panettone-artigianale

Idee regalo al bookshop del Monastero

In occasione degli eventi, il bookshop del Monastero di Torba propone un’ampia selezione di idee regalo per il Natale: prodotti enogastronomici locali, confezioni speciali e oggetti scelti con cura. Acquistando presso il bookshop si sostiene il lavoro del FAI, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico italiano.