Saronno
Un pensiero di Natale anche per loro: bancarelle e scatolette per i gatti dell’Enpa di Saronno
Sabato 13 e domenica 14 dicembre le volontarie dell’Enpa di Saronno saranno impegnate nella raccolta alimentare e nelle bancarelle di idee regalo in corso Italia
13 Dicembre 2025 - 14 Dicembre 2025
Anche quest’anno il Natale offre buone occasioni per sostenere il grande lavoro delle volontarie dell’Enpa di Saronno, che ogni giorno accudiscono tanti gatti nel rifugio e nelle colonie in diverse zone della città. Nel fine settimana saranno due le iniziative per chi vuole dare una mano: la raccolta alimentare e le bancarelle natalizie in centro città.
Chi vuole donare cibo e prodotti utili alla cura quotidiana dei mici accuditi dall’Enpa, sabato 13 dicembre dalle 10 alle 19 al punto vendita Petmark di viale Lombardia, troverà le volontarie presenti per raccogliere crocchette e cibo umido, sabbietta per le lettiere ma anche snack e prodotti utili per la cura quotidiana. Pochi euro e un gesto che può fare la differenza per i tanti mici accuditi ogni giorno.
Si può aiutare anche acquistando una delle tante idee regalo che si trovano sulle bancarelle natalizie dell’Enpa, che sabato 13 e domenica 14 dicembre dalle 10 alle 18,30 saranno in corso Italia, all’altezza dei negozi Tezenis e Dan John.
Sarà possibile trovare i calENPAri 2026, ormai in esaurimento ma anche dolci natalizi, gadget e idee regalo. Articoli solidali il cui ricavato andrà interamente a sostegno delle attività dell’associazione. Un’occasione per fare un regalo che vale doppio: un pensiero per chi lo riceve e un aiuto concreto per gli animali più fragili.