Un pensiero di Natale anche per loro: bancarelle e scatolette per i gatti dell’Enpa di Saronno

Sabato 13 e domenica 14 dicembre le volontarie dell’Enpa di Saronno saranno impegnate nella raccolta alimentare e nelle bancarelle di idee regalo in corso Italia

Anche quest’anno il Natale offre buone occasioni per sostenere il grande lavoro delle volontarie dell’Enpa di Saronno, che ogni giorno accudiscono tanti gatti nel rifugio e nelle colonie in diverse zone della città. Nel fine settimana saranno due le iniziative per chi vuole dare una mano: la raccolta alimentare e le bancarelle natalizie in centro città.

Chi vuole donare cibo e prodotti utili alla cura quotidiana dei mici accuditi dall’Enpa, sabato 13 dicembre dalle 10 alle 19 al punto vendita Petmark di viale Lombardia, troverà le volontarie presenti per raccogliere crocchette e cibo umido, sabbietta per le lettiere ma anche snack e prodotti utili per la cura quotidiana. Pochi euro e un gesto che può fare la differenza per i tanti mici accuditi ogni giorno.

Si può aiutare anche acquistando una delle tante idee regalo che si trovano sulle bancarelle natalizie dell’Enpa, che sabato 13 e domenica 14 dicembre dalle 10 alle 18,30 saranno in corso Italia, all’altezza dei negozi Tezenis e Dan John.

Sarà possibile trovare i calENPAri 2026, ormai in esaurimento ma anche dolci natalizi, gadget e idee regalo. Articoli solidali il cui ricavato andrà interamente a sostegno delle attività dell’associazione. Un’occasione per fare un regalo che vale doppio: un pensiero per chi lo riceve e un aiuto concreto per gli animali più fragili.