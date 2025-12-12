Varese, alla Sala Montanari il documentario Mr. Nobody Against Putin in anteprima

Sabato 13 dicembre alle 21, alla Sala Montanari di Varese, l’associazione Le Vie dei Venti inaugura la sua 32ª stagione con un appuntamento di grande rilievo: la proiezione in anteprima del film documentario Mr. Nobody Against Putin di David Borenstein, attualmente nel circuito delle candidature agli Oscar 2026.

Il documentario offre uno sguardo diretto, personale e privo di filtri sulla vita quotidiana in Russia dopo l’inizio della guerra, raccontata da un punto di vista inusuale: quello di Pavel Talankin, insegnante in una piccola scuola elementare di Karabash, città mineraria sugli Urali nota per l’elevato livello di inquinamento industriale.

Talankin non è un oppositore politico nel senso tradizionale, né un eroe costruito per il racconto. È un insegnante di provincia, profondamente legato alla sua città, ai suoi paesaggi industriali e, soprattutto, ai suoi studenti, che filma nel suo ruolo di videografo scolastico. Proprio attraverso questi materiali prende forma il racconto del documentario, che restituisce un quadro intimo e quotidiano di una realtà segnata dal clima politico e repressivo del regime.

Figura anticonformista all’interno della scuola, Talankin è l’unico docente a tenere in classe una bandiera russa della democrazia, trasformando il suo spazio in un luogo di confronto libero e di accoglienza per studenti, giovani punk e aspiranti artisti. Un piccolo rifugio di espressione in un contesto sempre più controllato.

Mr. Nobody Against Putin si configura così come un atto di testimonianza e di servizio, un tributo a una scuola che non esiste più, a studenti le cui vite sono state profondamente e irreversibilmente segnate dal regime, e a un lavoro educativo che un tempo era possibile e oggi appare sempre più fragile.

Al termine della proiezione interverrà Anna Zafesova, giornalista del quotidiano La Stampa, per un approfondimento e un confronto con il pubblico sui temi sollevati dal film.