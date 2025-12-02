Un Natale da ricordare: a Olgiate Olona arriva il Winter Magic Village

Il Winter Magic Village promette di trasformare Idea Village in un vero e proprio regno delle feste, grazie a scenografie immersive e attrazioni pensate per ogni età

Il Natale 2025 si prepara a diventare davvero indimenticabile grazie al nuovo Winter Magic Village, la grande novità della stagione firmata Idea Village, il parco immerso in oltre 50.000 metri quadrati di verde a Olgiate Olona.

Un progetto unico nel suo genere, pensato per bambini, famiglie e giovani, che potranno vivere la magia delle feste tra attrazioni, spettacoli, attività creative e, naturalmente, l’immancabile incontro con Babbo Natale.

L’iniziativa nasce anche grazie alla collaborazione con partner di prestigio come Coca-Cola, Lindt e Colombo, che arricchiranno l’esperienza con installazioni, dolci sorprese e proposte dedicate al periodo più atteso dell’anno.

Un viaggio incantato nel cuore del Natale

Il Winter Magic Village promette di trasformare Idea Village in un vero e proprio regno delle feste, grazie a scenografie immersive e attrazioni pensate per ogni età.

L’ingresso sarà già un’emozione: un tunnel di luci lungo 50 metri accoglierà i visitatori con giochi colorati e atmosfere fiabesche, accompagnandoli in un percorso che conduce direttamente nel cuore del villaggio.

Superata la soglia luminosa, inizierà un viaggio tra una grande slitta natalizia perfetta per foto ricordo indimenticabili, Tubby per discese divertenti da fare con amici e famiglia, una pista di pattinaggio su ghiaccio di oltre 30 metri e l’incontro speciale con Babbo Natale, in un’area dedicata e ricca di dettagli fiabeschi

Per i più piccoli, l’esperienza continuerà nella Foresta Incantata degli Elfi, un luogo magico dove mettersi alla prova con laboratori creativi, giochi, attività guidate e la possibilità di preparare la letterina da consegnare direttamente a Babbo Natale.

Tra le installazioni più scenografiche non mancheranno un grande orso luminoso, giochi artistici sulle piscine del parco, una mongolfiera decorativa, giostre a tema e aree dedicate alle battaglie di palle di Natale… ovviamente finte, ma super divertenti.

In programma anche spettacoli ed esibizioni teatrali, oltre alla presenza di una ospite speciale amatissima da grandi e piccoli: Elsa, la Regina dei Ghiacci, pronta a incontrare i bambini per foto e momenti magici.

“Con il Winter Magic Village vogliamo creare un luogo incantato, dove la magia del Natale prende vita per bambini, giovani e famiglie”, spiega Luca Pinto, co-founder del progetto. “Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza unica e inclusiva, che celebri la gioia delle festività in modo innovativo, senza dimenticare la tradizione”.

Ricordi da portare a casa: foto, emozioni e punti ristoro

Il Winter Magic Village nasce come un luogo da vivere e ricordare, grazie a scenografie curate, punti foto e la presenza di fotografi professionisti pronti a immortalare i momenti più speciali.

I visitatori potranno scattare la foto ufficiale con Babbo Natale, incontrare Elsa, la Regina dei Ghiacci, acquistare foto professionali che verranno stampate sul momento e condividere selfie e video sui social, grazie agli allestimenti pensati per Instagram

Tra un’attrazione e l’altra, non mancheranno chioschi e punti ristoro, con proposte tipiche dell’inverno, dolci stagionali e le specialità offerte dagli stand dei partner ufficiali. Un’occasione per ricaricare le energie e continuare a vivere la magia del villaggio.

Programma del Winter Magic Village

Il Winter Magic Village di Idea Village propone un calendario ricco di spettacoli, attività e incontri speciali pensati per bambini, famiglie e appassionati dell’atmosfera natalizia. Ecco una selezione degli appuntamenti principali.

Dicembre

Giovedì 4 dicembre: incontro con i personaggi dei cartoni animati Sonic, Stitch e Chase dei Paw Patrol. Show alle 17, apertura dalle 16 alle 22.

Venerdì 5 dicembre: merenda con Babbo Natale, con inizio alle 17. Apertura dalle 16 alle 22.

Sabato 6 dicembre: DJ Set on Ice in collaborazione con Radio Millennium by Domobianca. Apertura dalle 10.30 alle 22.

Domenica 7 dicembre: concerto live con il cantante Alex Gasp. Apertura dalle 10.30 alle 22.

Lunedì 8 dicembre: giornata speciale con ospite a sorpresa. Apertura dalle 10.30 alle 22.

Giovedì 11 dicembre: arrivo dei personaggi Masha, Orso e Bluey. Show alle 17, apertura dalle 16 alle 22.

Venerdì 12 dicembre: nuovo appuntamento con la Merenda con Babbo Natale. Apertura dalle 16 alle 22, merenda alle 17.

Sabato 13 dicembre: DJ on Ice con Radio Millennium by Domobianca. Apertura dalle 10.30 alle 22.

Domenica 14 dicembre: esibizione live con Clara e Moreno. Apertura dalle 10.30 alle 22.

Giovedì 18 dicembre: spettacolo dedicato ai supereroi con Spider-Man e Iron Man. Show alle 17, apertura dalle 16 alle 22.

Venerdì 19 dicembre: merenda con Babbo Natale alle 17. Apertura dalle 16 alle 22.

Sabato 20 dicembre: DJ Set on Ice con Radio Millennium. Apertura dalle 10.30 alle 22.

Domenica 21 dicembre: concerto con Alex Gasp. Apertura dalle 10.30 alle 22.

Natale, Capodanno ed Epifania

Mercoledì 24 dicembre: concerto natalizio con coro gospel. Apertura dalle 10.30 alle 17.

Giovedì 25 dicembre: cena con Babbo Natale. Apertura dalle 16 alle 22.

Venerdì 26 dicembre: animazione e trucca bimbi per tutta la giornata. Apertura dalle 10.30 alle 22.

Sabato 27 dicembre: nuovo appuntamento con DJ on Ice. Apertura dalle 10.30 alle 22.

Domenica 28 dicembre: animazione e trucca bimbi. Apertura dalle 10.30 alle 22.

Mercoledì 31 dicembre: evento speciale dedicato alla vigilia di Capodanno. Apertura dalle 10.30 alle 17.

Domenica 4 gennaio: DJ on Ice by Domobianca. Apertura dalle 10.30 alle 22.

Martedì 6 gennaio: concerto di Alex Gasp e spettacolo dell’Epifania. Apertura dalle 10.30 alle 22.

Per restare aggiornati sul programma, aggiornato settimanalmente, visitate il sito internet, la pagina Facebook e il profilo Instagram Winter Magic Village.

Come arrivare al Winter Magic Village

Il Winter Magic Village sorgerà all’interno di Idea Village a Olgiate Olona, in provincia di Varese, un’area facilmente raggiungibile in auto grazie alla vicinanza all’autostrada Milano-Varese, all’altezza dello svincolo di Malpensa.

La struttura mette a disposizione oltre 1.600 posti auto dedicati ai visitatori.

Il Winter Magic Village è aperto fino al 6 gennaio 2026

Fino al 21 dicembre aperto dal giovedì alla domenica e festivi.

Dal 22 dicembre al 6 gennaio aperto tutti i giorni.

Un appuntamento imperdibile per chi è alla ricerca di eventi natalizi in provincia di Varese e vuole vivere un Natale 2025 davvero speciale.

Biglietteria

I biglietti sono acquistabili direttamente presso la biglietteria del Winter Magic Village. E’ consigliabile acquistare il proprio biglietto online per evitare le code e avere l’ingresso garantito.

Via San Francesco d’Assisi 19/21, Olgiate Olona

Tel. 3791780398

Email: info@wintermagicvillage.it

Sito | Facebook | Instgram