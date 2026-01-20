A Legnano il ritorno della Sagra della cotoletta

Dal 23 al 25 gennaio 2026 Legnano accoglie uno degli appuntamenti gastronomici più amati dal pubblico. Sagre Prelibate, in collaborazione con l’Associazione Contrada San Domenico, presenta il ritorno della Sagra della cotoletta, in programma presso la storica contrada di San Domenico a Legnano, in via Nino Bixio 6.

L’evento si svolgerà in un ambiente riscaldato e completamente al coperto, pensato per offrire un’atmosfera accogliente e conviviale anche nel cuore dell’inverno.

Venerdì e sabato le cucine saranno aperte dalle 19.00 alle 24.00, mentre domenica è previsto il doppio servizio: dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 24.00.

La manifestazione celebra uno dei simboli più amati della tradizione lombarda: la cotoletta alla milanese.

Un piatto che richiama ricordi di casa, di domeniche in famiglia e di tavole imbandite, capace ancora oggi di mettere tutti d’accordo. Proprio per questo la sagra rappresenta non solo un evento gastronomico, ma anche un’occasione per ritrovarsi e condividere un’esperienza semplice e autentica.

La proposta di Sagre Prelibate continua a valorizzare la cucina regionale italiana, mantenendo viva la tradizione con uno stile attuale, accessibile e fortemente legato al territorio. Il successo delle edizioni precedenti rende la prenotazione fortemente consigliata, soprattutto per gruppi e famiglie.

Menù completo

Antipasto lombardo – 13 €

Risotto alla milanese – 10 €

Pappardelle ai funghi – 11 €

Cotoletta alla milanese con patate rustiche – 15 €

Cotoletta vegetariana alla milanese con patate rustiche – 15 €

Panettone con mascarpone – 5 €

Panna cotta ai frutti di bosco – 5 €

Prenotazioni e informazioni

La prenotazione è consigliata, con servizio esclusivamente al tavolo.

È possibile prenotare compilando il modulo online:

https://forms.gle/LZi3hZSaB51dzb7WA

Per informazioni è disponibile anche il numero 349 5382384, attivo per chiamate e WhatsApp.

È attivo il servizio take away.

La Sagra della cotoletta si conferma così un appuntamento capace di unire gusto, tradizione e convivialità, portando a Legnano un weekend che profuma di casa e di cucina autentica.