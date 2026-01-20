A Legnano il ritorno della Sagra della cotoletta
L'evento culinario p in programma nel maniero di San Domenico a Legnano, in via Nino Bixio 6, dal 23 al 25 gennaio 2026
Dal 23 al 25 gennaio 2026 Legnano accoglie uno degli appuntamenti gastronomici più amati dal pubblico. Sagre Prelibate, in collaborazione con l’Associazione Contrada San Domenico, presenta il ritorno della Sagra della cotoletta, in programma presso la storica contrada di San Domenico a Legnano, in via Nino Bixio 6.
L’evento si svolgerà in un ambiente riscaldato e completamente al coperto, pensato per offrire un’atmosfera accogliente e conviviale anche nel cuore dell’inverno.
Venerdì e sabato le cucine saranno aperte dalle 19.00 alle 24.00, mentre domenica è previsto il doppio servizio: dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 24.00.
La manifestazione celebra uno dei simboli più amati della tradizione lombarda: la cotoletta alla milanese.
Un piatto che richiama ricordi di casa, di domeniche in famiglia e di tavole imbandite, capace ancora oggi di mettere tutti d’accordo. Proprio per questo la sagra rappresenta non solo un evento gastronomico, ma anche un’occasione per ritrovarsi e condividere un’esperienza semplice e autentica.
La proposta di Sagre Prelibate continua a valorizzare la cucina regionale italiana, mantenendo viva la tradizione con uno stile attuale, accessibile e fortemente legato al territorio. Il successo delle edizioni precedenti rende la prenotazione fortemente consigliata, soprattutto per gruppi e famiglie.
Menù completo
Antipasto lombardo – 13 €
Risotto alla milanese – 10 €
Pappardelle ai funghi – 11 €
Cotoletta alla milanese con patate rustiche – 15 €
Cotoletta vegetariana alla milanese con patate rustiche – 15 €
Panettone con mascarpone – 5 €
Panna cotta ai frutti di bosco – 5 €
Prenotazioni e informazioni
La prenotazione è consigliata, con servizio esclusivamente al tavolo.
È possibile prenotare compilando il modulo online:
https://forms.gle/LZi3hZSaB51dzb7WA
Per informazioni è disponibile anche il numero 349 5382384, attivo per chiamate e WhatsApp.
È attivo il servizio take away.
La Sagra della cotoletta si conferma così un appuntamento capace di unire gusto, tradizione e convivialità, portando a Legnano un weekend che profuma di casa e di cucina autentica.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.