Al Teatro Sociale di Busto Arsizio una serata tra scienza e stupore con Luca Perri

Un’intera storia dell’Universo raccontata in una sera: sabato 24 gennaio alle 21.00 il Teatro Sociale di Busto Arsizio accoglie Kosmos – La storia dell’Universo, dal Big Bang a oggi, una lezione spettacolo firmata e interpretata dall’astrofisico e divulgatore Luca Perri.

Sul palco, Perri guida il pubblico in un viaggio lungo 13 miliardi e 800 milioni di anni, tra domande fondamentali e curiosità sorprendenti: quanto conosciamo davvero dello spazio che ci circonda? E quanto ci resta ancora da capire?

Tra ironia, dati scientifici e capacità narrativa, Kosmos è un’occasione per scoprire la bellezza della conoscenza in modo accessibile e coinvolgente.