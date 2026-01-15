Al Teatro Sociale di Busto Arsizio una serata tra scienza e stupore con Luca Perri
Un monologo brillante e divulgativo per esplorare 13,8 miliardi di anni di storia cosmica, scritto e interpretato dall’astrofisico Luca Perri
Un’intera storia dell’Universo raccontata in una sera: sabato 24 gennaio alle 21.00 il Teatro Sociale di Busto Arsizio accoglie Kosmos – La storia dell’Universo, dal Big Bang a oggi, una lezione spettacolo firmata e interpretata dall’astrofisico e divulgatore Luca Perri.
Sul palco, Perri guida il pubblico in un viaggio lungo 13 miliardi e 800 milioni di anni, tra domande fondamentali e curiosità sorprendenti: quanto conosciamo davvero dello spazio che ci circonda? E quanto ci resta ancora da capire?
Tra ironia, dati scientifici e capacità narrativa, Kosmos è un’occasione per scoprire la bellezza della conoscenza in modo accessibile e coinvolgente.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.