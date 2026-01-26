Giornata della Memoria 2026: cinema e riflessione all’Istituto Comprensivo Tommaseo di Busto Arsizio

In occasione della Giornata della Memoria l’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio rinnova il proprio impegno nella formazione della coscienza civile e storica degli studenti, proponendo un articolato percorso educativo dedicato alla Shoah e al valore universale della dignità umana.

Martedì 27 gennaio gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, accompagnati dai docenti, parteciperanno alla proiezione del film “Jojo Rabbit – Il bambino che parlava con il dittatore”, in programma al Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio.

Il film, diretto da Taika Waititi e ispirato al romanzo Il cielo in gabbia di Christine Leunens, è stato scelto per la sua capacità di affrontare il tema della Shoah con un linguaggio accessibile alle giovani generazioni, stimolando una riflessione profonda sui meccanismi della discriminazione e sull’importanza dell’incontro con l’altro come primo passo per liberarsi dall’odio e dai pregiudizi.

«Il 27 gennaio, data simbolo che ricorda l’abbattimento dei cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, non rappresenta solo un momento di commemorazione delle vittime, ma anche un’occasione di riflessione collettiva sul riscatto dei diritti e della dignità dell’uomo. – spiega la dirogenza dell’Istituto – Un obiettivo che il nostro istituto persegue in modo strutturato all’interno della propria Vision educativa e della Mission del PTOF, ponendo al centro la formazione di cittadini consapevoli, responsabili e capaci di discernimento critico».

Le celebrazioni si inseriscono in un percorso consolidato che valorizza anche il lavoro della Commissione Cittadinanza Attiva e Green School e che ha contribuito al riconoscimento dell’Istituto Comprensivo Tommaseo come “Scuola Sostenitrice dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, titolo conferito dall’Ufficio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Negli anni, la scuola ha promosso iniziative capaci di coinvolgere non solo la comunità scolastica, ma anche la cittadinanza e le istituzioni, come la “Marcia della Storia”, gli incontri dedicati ai “Giusti” – tra cui Gino Bartali – e i percorsi di cineforum.

Prima della proiezione sono previsti alcuni interventi introduttivi: il saluto della dirigente scolastica, professoressa Cristina Parisini, un contributo di contestualizzazione storica a cura del professor Vincenzo Scuotto, presidente della sezione Monforte–Porta Venezia “Poldo Gasparotto” dell’ANPI di Milano, e un intervento del professor Paolo Castelli, docente dell’Istituto Cinematografico “Michelangelo Antonioni” di Busto Arsizio. Gli spunti offerti accompagneranno successivamente il lavoro di riflessione e dibattito nelle classi.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Busto Arsizio, rientra nel calendario ufficiale delle celebrazioni cittadine per la Giornata della Memoria 2026, nell’ambito delle attività del “Tavolo della Storia” delle scuole bustesi, di cui l’Istituto Tommaseo fa parte.