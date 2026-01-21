“Hominomini”, a Tradate l’arte interroga l’umano nel nuovo project-space di H@telier

Habitare e The Boga Foundation inaugurano HOMINOMINI, il project-space di h@telier curato da Marco De Crescenzo. Non una mostra nel senso tradizionale del termine, ma un dispositivo di pensiero: un esperimento curatoriale che assume la forma della dialettica e produce nuove temporalità percettive. Il progetto mette in relazione la ricerca di Pierangelo Russo con l’indagine plastica dei Fratelli Boga, attivando un confronto che rifiuta la celebrazione dell’umano per sceglierne la decostruzione critica.

Gli “omini” di Russo operano per sottrazione estrema: figure ridotte a traccia grafica, archetipi minimi che condensano l’esistenza in un segno essenziale, sospeso tra memoria e presagio. A questa rarefazione rispondono gli “Homini” dei Boga, presenze totemiche che occupano lo spazio con una fisicità densa, interrogando il vuoto e mettendo in crisi la verticalità classica della scultura.

HOMINOMINI si inscrive nel percorso di H@TELIER come luogo di attraversamento, osservazione e esperienza. Qui lo sguardo non è chiamato a riconoscere, ma a oltrepassare. Le figure esposte non restituiscono identità, le dislocano. I loro occhi non incontrano quelli dell’osservatore: li superano, puntando verso un orizzonte post-storico in cui l’umano è processo, non forma compiuta. H@TELIER di Habitare si conferma così non solo come spazio espositivo, ma come ecosistema di

idee, un laboratorio in cui le declinazioni artistiche della The Boga Foundation e del magazine Hestetika trovano una forma incarnata, esperibile, radicalmente contemporanea.

PIERANGELO RUSSO

Formatosi tra studi tecnici e la bottega di Carlo Chiodini, l’artista sviluppa un percorso ibrido che intreccia pittura, scultura, ceramica Raku, illustrazione e installazione. L’insegnamento del disegno tecnico e la pratica del Kyudo, insieme a teatro, mimo e scrittura, confluiscono in opere di forte complessità concettuale. La sua ricerca, ludica e spiazzante, coinvolge attivamente lo spettatore, chiamato a sostare sul fragile equilibrio tra noto e ignoto, spesso riflesso nello specchio, materia simbolica del suo lavoro.

I BOGA

Imprenditori, collezionisti e artisti, i fratelli Felice, Fausto e Cesare Boga operano dal 1979 nel campo dell’arredo di alta gamma, coniugando design, artigianalità e senso estetico. Forti di una collezione che attraversa cinque secoli di storia dell’arte, nel 1984 fondano il movimento “…quando il pensiero supera il gesto…”, affermando la centralità dell’idea sulla tecnica. In oltre trent’anni realizzano più di 300 opere diffuse a livello internazionale, dall’Europa agli Stati Uniti, fino al Medio Oriente.

INFO

HOMINOMINI

Pierangelo Russo vs. Boga

H@TELIER 1

Via Fiume, 63 – TRADATE (VA)

Inaugurazione sabato 7 febbraio 2026