La Castellanzese stecca a Broni, l’Oltrepò vince 2-0

La Castellanzese perde la sfida dello stadio San Contardo di Broni, battuta 2-0 dai padroni di casa dell’Oltrepò. La squadra allenata da mister Pablo Granoche indirizza e chiude il match già nella prima frazione di gioco, grazie alle reti di Mavrommatis e Hrom che, tra il 22’ e il 27’, fissano il risultato sul definitivo 2-0. Per i neroverdi è una brutta battuta d’arresto, che li fa scivolare in zona playout, anche se ad oggi sarebbe salva, perchè il vantaggio su Varesina e Pavia è di nove lunghezze, distacco che da regolamento escluderebbe la disputa degli spareggi. Tuttavia la sconfitta rappresenta un chiaro campanello d’allarme: servirà tornare a fare punti per allontanarsi nuovamente dai bassifondi di una classifica che resta estremamente corta. Per quanto riguarda l’Oltrepò si tratta di una vittoria pesantissima che permette di salire a 29 punti e al nono posto in graduatoria, anche se la zona playout è a soli due punti. Fischio d’inizio

L’Oltrepò inizia con il 3-5-2 con Leoni tra i pali, davanti a lui Gandolfi, Bartoli e Bernini; a centrocampo ci sono Mavrommatis, Raso e Villoni, con Agogliati e Lucino sulle corsie laterali; in avanti ci sono Lo Monaco e Hrom. La Castellanzese risponde con il 3-4-1-2 con Poli in porta; in difesa Rusconi, Airaghi e Tordini; in mezzo ci sono Lacchini e Castelletto, con Boccadamo e Micheri sulle fasce; in attacco la coppia composta da Chessa e Guerrisi, con Vernocchi alle loro spalle. Il direttore di gara è Bonaventura Corti di Prato, coadiuvato dagli assistenti Axel Mastroianni e Edoardo Allegri entrambi di Mantova.