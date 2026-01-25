La Castellanzese stecca a Broni, l’Oltrepò vince 2-0

La Castellanzese perde la sfida dello stadio San Contardo di Broni, battuta 2-0 dai padroni di casa dell’Oltrepò. La squadra allenata da mister Pablo Granoche indirizza e chiude il match già nella prima frazione di gioco, grazie alle reti di Mavrommatis e Hrom che, tra il 22’ e il 27’, fissano il risultato sul definitivo 2-0. Per i neroverdi è una brutta battuta d’arresto, che li fa scivolare in zona playout, anche se ad oggi sarebbe salva, perchè il vantaggio su Varesina e Pavia è di nove lunghezze, distacco che da regolamento escluderebbe la disputa degli spareggi. Tuttavia la sconfitta rappresenta un chiaro campanello d’allarme: servirà tornare a fare punti per allontanarsi nuovamente dai bassifondi di una classifica che resta estremamente corta. Per quanto riguarda l’Oltrepò si tratta di una vittoria pesantissima che permette di salire a 29 punti e al nono posto in graduatoria, anche se la zona playout è a soli due punti.
Fischio d’inizio
L’Oltrepò inizia con il 3-5-2 con Leoni tra i pali, davanti a lui Gandolfi, Bartoli e Bernini; a centrocampo ci sono Mavrommatis, Raso e Villoni, con Agogliati e Lucino sulle corsie laterali; in avanti ci sono Lo Monaco e Hrom. La Castellanzese risponde con il 3-4-1-2 con Poli in porta; in difesa Rusconi, Airaghi e Tordini; in mezzo ci sono Lacchini e Castelletto, con Boccadamo e Micheri sulle fasce; in attacco la coppia composta da Chessa e Guerrisi, con Vernocchi alle loro spalle. Il direttore di gara è Bonaventura Corti di Prato, coadiuvato dagli assistenti Axel Mastroianni e Edoardo Allegri entrambi di Mantova.
Primo tempo
Avvio intraprendente dell’Oltrepò che si rende pericoloso con Agogliati e Lucino, entrambi imprecisi di poco, mentre la conclusione di Mavrommatis attraversa l’area sfilando davanti alla porta prima di terminare a fondo campo. Al 22’ i biancorossi sbloccano la gara: Lo Monaco serve Mavrommatis, che da posizione defilata trova il palo più lontano superando Poli. Il raddoppio arriva poco prima della mezz’ora su calcio di rigore, conquistato da Hrom dopo l’uscita di Poli: dal dischetto lo stesso Hrom realizza nonostante il tocco del portiere. Nel finale di frazione la Castellanzese prova a reagire con il diagonale di Chessa, che sfiora il palo alla destra di Leoni.
Secondo tempo
In avvio di ripresa i neroverdi vanno vicini al gol con il doppio tentativo di Micheri e Castelletto, entrambi destinati in porta ma neutralizzati da Gandolfi, che sulla seconda conclusione devia in corner. Merkaj, subentrato a Guerrisi, prova a dare la scossa con una giocata al limite e la successiva conclusione, rimpallata dalla difesa dell’Oltrepò. La reazione della Castellanzese non porta alla rimonta: i padroni di casa controllano e ripartono quando possibile, conducendo in porto il risultato, fino al termine dei 4′ di recupero quando l’arbitro ha decretato la fine delle ostilità e la vittoria dell’Oltrepò per 2-0.
TABELLINO
OLTREPO’ FBC – CASTELLANZESE 2–0 (2-0)
RETI: 22’ pt Mavrommatis (O), 27’ pt rig. Hrom (O)
OLTREPO’ FBC (3-5-2): Leoni; Gandolfi, Bartoli, Bernini; Agogliati, Mavrommatis 21’ st Cabella), Raso (44’ st Semenza), Villoni, Lucino (35’ st Andrini), Lo Monaco (39’ st Franceschinis), Hrom (31’ st Cherif). A disposizione: Fossati, Andrini, Voceri, Infantino. Allenatore: Pablo Granoche
CASTELLANZESE (3-4-1-2): Poli; Rusconi, Airaghi, Tordini; Boccadamo, Lacchini (33’ st Foglio), Castelletto, Micheri (16’ st Rausa); Vernocchi (39’ st Giuliani); Chessa, Guerrisi (16’ st Merkaj). A disposizione: Giroletti, Robbiati, Colombo Ri., Oleoni, Cirigliano. Allenatore: Ivan Del Prato
ARBITRO: Bonaventura Corti di Prato; assistenti Axel Mastroianni di Mantova e Edoardo Allegri di Mantova
AMMONITI: 39’ pt Airaghi (C), 6’ st Lucino (O)
RECUPERO: 1’ + 4’
RISULTATI 21° GIORNATA – GIRONE B SERIE D
Breno – Pavia 2-2, Brusaporto – Scanzorosciate 0-2, Caldiero – Leon 3-0, Caratese – Vogherese 5-0, Milan Futuro – Casatese 2-3, Sondrio – Villa Valle 0-1, OLTREPO’ – CASTELLANZESE 2-0, REAL CALEPINA – VARESINA 2-0, Virtus CBG – Chievo 0-2.
CLASSIFICA
Caratese 45, Chievo 37, Villa Valle 36, Casatese 35, Milan Futuro e Brusaporto 34, Caldiero 31, Virtus CBG 30, Oltrepò 29 (-1), Breno 28, Leon, Real Calepina e Scanzorosciate 27, CASTELLANZESE 26, VARESINA e Pavia 17, Sondrio 13, Vogherese 11 (-2).
