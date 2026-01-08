La storia della barista centenaria di Nebbiuno arriva fino alle Olimpiadi di Milano Cortina

Dietro il bancone del Bar Centrale di Nebbiuno la vita scorre con il ritmo costante del caffè e dei racconti dei clienti dal 1958, anno in cui Anna Possi inaugurò l’attività insieme al marito. Oggi quella stessa costanza, fatta di un secolo di storia e di una dedizione che non conosce pause, valica i confini del Verbano e dell’Alto Vergante per diventare un simbolo globale.

(Nella foto con il presidente di Regione Piemonte Alberto Cirio e il consigliere regionale Gianluca Godio)

La barista più longeva d’Italia è stata infatti scelta come testimonial per le prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina, al via il prossimo venerdì 6 febbraio.

La centenaria, centouno per l’esattezza, di Nebbiuno apparirà in uno dei video ufficiali di presentazione della manifestazione sportiva, una clip destinata a fare il giro del mondo. Il filmato verrà proiettato il 6 febbraio durante la cerimonia di apertura dei Giochi, ospitata nella cornice dello stadio San Siro di Milano. Attraverso il volto e l’esperienza di Anna, l’organizzazione punta a trasmettere i valori dell’accoglienza, della passione e della determinazione che caratterizzano lo spirito olimpico.

Negli ultimi giorni una troupe televisiva è salita fino a Nebbiuno per raccogliere le immagini e le parole della nuova testimonial, la cui storia, in occasione del compleanno di novembre, aveva fatto il giro del Bel paese.