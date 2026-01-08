Varese News

La storia della barista centenaria di Nebbiuno arriva fino alle Olimpiadi di Milano Cortina

Anna Possi, 101 anni lo scorso novembre, sarà protagonista di un video durante la cerimonia inaugurale a San Siro

Dietro il bancone del Bar Centrale di Nebbiuno la vita scorre con il ritmo costante del caffè e dei racconti dei clienti dal 1958, anno in cui Anna Possi inaugurò l’attività insieme al marito. Oggi quella stessa costanza, fatta di un secolo di storia e di una dedizione che non conosce pause, valica i confini del Verbano e dell’Alto Vergante per diventare un simbolo globale.

La barista più longeva d’Italia è stata infatti scelta come testimonial per le prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina, al via il prossimo venerdì 6 febbraio.

La centenaria, centouno per l’esattezza, di Nebbiuno apparirà in uno dei video ufficiali di presentazione della manifestazione sportiva, una clip destinata a fare il giro del mondo. Il filmato verrà proiettato il 6 febbraio durante la cerimonia di apertura dei Giochi, ospitata nella cornice dello stadio San Siro di Milano. Attraverso il volto e l’esperienza di Anna, l’organizzazione punta a trasmettere i valori dell’accoglienza, della passione e della determinazione che caratterizzano lo spirito olimpico.

Negli ultimi giorni una troupe televisiva è salita fino a Nebbiuno per raccogliere le immagini e le parole della nuova testimonial, la cui storia, in occasione del compleanno di novembre, aveva fatto il giro del Bel paese.

