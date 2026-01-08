La storia della barista centenaria di Nebbiuno arriva fino alle Olimpiadi di Milano Cortina
Anna Possi, 101 anni lo scorso novembre, sarà protagonista di un video durante la cerimonia inaugurale a San Siro
Dietro il bancone del Bar Centrale di Nebbiuno la vita scorre con il ritmo costante del caffè e dei racconti dei clienti dal 1958, anno in cui Anna Possi inaugurò l’attività insieme al marito. Oggi quella stessa costanza, fatta di un secolo di storia e di una dedizione che non conosce pause, valica i confini del Verbano e dell’Alto Vergante per diventare un simbolo globale.
(Nella foto con il presidente di Regione Piemonte Alberto Cirio e il consigliere regionale Gianluca Godio)
La barista più longeva d’Italia è stata infatti scelta come testimonial per le prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina, al via il prossimo venerdì 6 febbraio.
La centenaria, centouno per l’esattezza, di Nebbiuno apparirà in uno dei video ufficiali di presentazione della manifestazione sportiva, una clip destinata a fare il giro del mondo. Il filmato verrà proiettato il 6 febbraio durante la cerimonia di apertura dei Giochi, ospitata nella cornice dello stadio San Siro di Milano. Attraverso il volto e l’esperienza di Anna, l’organizzazione punta a trasmettere i valori dell’accoglienza, della passione e della determinazione che caratterizzano lo spirito olimpico.
Negli ultimi giorni una troupe televisiva è salita fino a Nebbiuno per raccogliere le immagini e le parole della nuova testimonial, la cui storia, in occasione del compleanno di novembre, aveva fatto il giro del Bel paese.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.