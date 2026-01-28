Varese News

C’è chi impara a suonare le campane e chi deruba il parroco

Le news principali del giorno in meno di 10 minuti senza appesantirvi la giornata

26 Jan 2026


Nuovo appuntamento con le notizie del nostro giornale radio per rimanere aggiornati su cosa accade nel territorio con due notizie che riguardano le chiese, una bella e una brutta, tocchiamo il tema dell’abbandono dei centri storici e la neve che ha ricoperto finalmente le nostre prealpi ma anche di tanto altro dal miele alla Gioeubia. (immagine di copertina generata con l’AI)

Pubblicato il 28 Gennaio 2026
