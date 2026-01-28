C’è chi impara a suonare le campane e chi deruba il parroco
Le news principali del giorno in meno di 10 minuti senza appesantirvi la giornata
Nuovo appuntamento con le notizie del nostro giornale radio per rimanere aggiornati su cosa accade nel territorio con due notizie che riguardano le chiese, una bella e una brutta, tocchiamo il tema dell’abbandono dei centri storici e la neve che ha ricoperto finalmente le nostre prealpi ma anche di tanto altro dal miele alla Gioeubia. (immagine di copertina generata con l’AI)
