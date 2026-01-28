Le pmi lombarde in missione a Bruxelles

Si è conclusa la missione del Comitato Piccola Industria di Confindustria Lombardia presso le istituzioni europee. Guidata dal presidente Giorgio Luitprandi, la delegazione di imprenditori lombardi, insieme alla delegazione di Confindustria presso l’UE, ha tenuto a Bruxelles una serie di incontri con europarlamentari, rappresentanti delle commissioni e dell’industria.

Durante la due giorni sono stati approfonditi alcuni dei principali dossier di interesse delle imprese lombarde, in particolare semplificazione normativa e PMI, nuova definizione di small mid-caps, prossimo quadro finanziario pluriennale europeo, intelligenza artificiale come volano dell’innovazione industriale, meccanismi di funzionamento dei fondi europei.

Il presidente della Piccola Industria di Confindustria Lombardia Giorgio Luitprandi nel fare un resoconto della missione, ha dichiarato che «gli imprenditori lombardi vedono sempre più nell’Unione Europea – con le sue rigidità normative, iper-regolamentazioni e approcci ideologici- un ostacolo al fare impresa, un freno all’innovazione e un luogo dove tra visione industriale e approccio burocratico a prevalere è sempre quest’ultimo. L’obiettivo della missione era ascoltare e essere ascoltati, e su questo siamo soddisfatti. Ciò che è inaccettabile, invece, sono i tempi di reazione e cambiamento delle istituzioni europee: a nostro avviso totalmente incompatibili con le esigenze dell’economia e con i tempi della competizione globale».

Nel corso della prima giornata della missione imprenditoriale, la delegazione della Piccola Industria di Confindustria Lombardia ha avuto l’occasione di incontrare gli europarlamentari italiani Carlo Fidanza, Giorgio Gori, Massimiliano Salini, Benedetta Scudieri e Isabella Tovaglieri per un confronto sui principali dossier al centro della attività dell’Europarlamento. La missione è stata introdotta, presso la sede di Confindustria a Bruxelles, dall’intervento del direttore affari europei di Confindustria Matteo Borsani, mentre a Casa Lombardia ad accogliere i rappresentanti delle piccole e medie imprese lombarde era presente l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, con il quale sono state approfondite le principali sfide del sistema lombardo in Europa.

Per il Comitato regionale Piccola Industria di Confindustria Lombardia, hanno partecipato alla missione: Giorgio Luitprandi, presidente PI Confindustria Lombardia, Andrea Bonfanti, presidente PI Confindustria Varese, Walter Pozzi, presidente PI Confindustria Como, Paolo Aramini, presidente PI Associazione Industriali Cremona, Paola Guffanti, presidente PI Confindustria Alto Milanese, Mattia Macellari, presidente PI Assolombarda, Gian Luca Bonazzi, presidente PI Confindustria Lecco e Sondrio, Barbara Ulcelli, presidente PI Confindustria Brescia. Diversi i rappresentanti della Commissione europea intervenuti agli incontri con la delegazione lombarda, tra questi: Antonina Cipollone, DG Segretariato Generale, Gaetano D’Adamo, DG BUDG – Commissione europea, Livio Rubino, DG CONNECT – Commissione europea, Lucia Palmegiani, DG GROW – Commissione europea.

In parallelo alla missione, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, è stato organizzato un incontro B2B tra l’azienda belga Valens SA/NV e l’italiana Edilmatic.