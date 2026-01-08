A Varese un sabato di festa in piazza per scambiarsi i “regali di troppo” con il mercato del riuso

“Regali che non servono? Scambiali”. Sabato 10 gennaio dalle 10 alle 16 si potranno portare in piazza non solo doni natalizi superflui, e molto altro: e nel pomeriggio laboratori per tutte le età

Sabato 10 gennaio piazza Monte Grappa si trasformerà in un grande mercato della seconda occasione, dove i regali di Natale in eccedenza potranno trovare nuova vita. L’iniziativa RE-GIFT, promossa dal Comune di Varese in collaborazione con le associazioni che animano il Centro del riuso citttadino, rappresenta un modo concreto per dare senso alla sostenibilità proprio all’indomani delle festività.

Un mercato in piazza senza soldi, ma con i punti felicità

Quante volte ci siamo ritrovati con un regalo doppio, un profumo che non ci convince, un libro già letto o un oggetto che non si abbina al nostro arredamento? Sabato 10 gennaio dalle 10 alle 16 si potranno portare in piazza Monte Grappa non solo i doni natalizi superflui, ma anche giocattoli, accessori per la casa, biancheria e cancelleria. Il tutto secondo le modalità del Centro del riuso – Banco di comunità, ovvero senza denaro ma utilizzando i FIL, i punti di Felicità Interna Lorda che misurano il benessere generato dagli scambi.

«C’è un legame forte tra re-gifting e sostenibilità – spiega Nicoletta San Martino, assessora alla tutela ambientale del Comune di Varese – Ogni volta che scegliamo di riciclare, riduciamo la produzione di nuovi oggetti, il consumo di materie prime, l’uso di imballaggi e anche le emissioni legate alla logistica. Il riciclo del regalo può diventare una micro-azione concreta e virtuosa contro lo spreco». ha sottolineato l’assessora, che ha anche anticipato che nel corso dell’anno dovrebbe aprire un punto di riuso in città, accessibile anche ai non residenti.

L’evento di sabato vede la collaborazione di Filmstudio 90, Banco di Solidarietà Nonsolopane, Anna Sofia, Legambiente Varese, Keats, Proloco Varese e altre realtà del territorio. Nel pomeriggio la piazza si animerà con laboratori per tutte le età: si potranno costruire strumenti musicali immaginari con l’associazione Keats, creare riciclattoli con Legambiente Varese o partecipare ai laboratori di recupero giocattoli della Casa del giocattolo solidale. Le scuole Manfredini, che hanno già creato un centro del riuso interno prima di associarsi ufficialmente al servizio cittadino, saranno presenti a supporto.

I primi risultati del Centro del riuso

Il Centro del riuso, operativo da giugno scorso in via dell’Ecologia, ha già registrato risultati incoraggianti nei primi mesi di attività. Come racconta Davide Franzi della Cooperativa San Luigi, che gestisce il servizio insieme a Impresa Sangalli e Vesti Solidale, sono 153 le persone e 15 le associazioni iscritte, con 73.000 FIL ottenuti e 15.000 già spesi. «Abbiamo avuto anche persone che hanno fatto il regalo di Natale con il riuso, tanto che abbiamo preparato carta ed etichette per l’occasione», racconta Franzi. Tra i materiali più scambiati ci sono libri e monitor, ma tra gli oggetti lasciati al centro il ventaglio è ampio.

Roberto Ranghetti della cooperativa Rete Cauto, ideatrice del banco di comunità, illustra la proposta «Che serve anche a far conoscere il servizio» e sottolinea come il modello permetta di portare oggetti in piattaforma ecologica per il riuso prima di buttarli. Il centro è aperto ogni martedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Per consultare i beni disponibili allo scambio si può visitare la bacheca online sul sito del Banco di Comunità, mentre per informazioni è possibile contattare la Cooperativa San Luigi al 366.6161346 o via email a banco.va@sanluigionlus.com.