Che cos’è e come funziona il Centro del riuso di Varese
A differenza di un mercatino tradizionale non si usa denaro. Il sistema si basa sui FIL (Felicità Interna Lorda), una moneta virtuale che misura il valore dello scambio
A Varese, l’economia circolare ha un cuore pulsante: il Centro del Riuso, operativo da un anno e ora entrato a pieno regime. Nato come evoluzione del progetto Re-Hub, questo spazio rappresenta una rivoluzione nel modo in cui la città gestisce gli oggetti inutilizzati, trasformando quello che potenzialmente è un rifiuto in una risorsa preziosa per la comunità.
Com’è nato il progetto nel Centro del Riuso?
Il Centro del Riuso nasce da un’iniziativa del Comune di Varese basata sul modello del Banco di Comunità. Il progetto ha preso forma attraverso un tavolo di lavoro tra l’amministrazione, enti del terzo settore e partner tecnici come l’impresa Sangalli e la rete di cooperative Cauto.
Il percorso è iniziato nei primi mesi del 2025 con una fase pilota rivolta ad associazioni ed enti, per poi aprirsi a tutti i cittadini residenti nel giugno dello stesso anno. L’obiettivo principale è duplice: ambientale, riducendo la produzione di rifiuti, e sociale, favorendo le relazioni e l’inclusione lavorativa di persone fragili.
Come funziona e la “moneta della felicità”
A differenza di un mercatino tradizionale, al Centro del Riuso non si usa denaro. Il sistema si basa sui FIL (Felicità Interna Lorda), una moneta virtuale che misura il valore dello scambio:
- Consegna: Il cittadino porta oggetti integri e funzionanti (piccoli elettrodomestici, mobili, oggettistica, libri).
- Valutazione: Gli operatori (tra cui lavoratori svantaggiati della cooperativa San Luigi) analizzano il bene e caricano dei punti FIL su una tessera personale.
- Riuso: I punti accumulati possono essere “spesi” per prelevare altri oggetti presenti nel centro, dando vita a un circolo virtuoso di scambio gratuito. Oltre agli oggetti, il centro mira a far circolare anche competenze e tempo, creando connessioni tra chi ha un’eccedenza (materiale o immateriale) e chi ne ha bisogno.
Per avere un’idea dei beni già disponibili allo scambio, è possibile consultare la bacheca online sul sito del Banco di Comunità®.
Dove si trova e orari di apertura 2026
Il centro ha sede presso la Piattaforma Ecologica di via dell’Ecologia 1 (zona viale Belforte, vicino al cimitero). Per il 2026, gli orari di accesso per i cittadini sono i seguenti:
Martedì: 14:00 – 17:00
Mercoledì: 14:00 – 17:00
Venerdì: 14:00 – 17:00
Sabato: 09:00 – 12:00 e 14:00 – 16:00
Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento degli oggetti ammessi, è possibile visitare il portale istituzionale Varese Pulita o il sito ufficiale del Banco di Comunità.
